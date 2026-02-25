logo

Небензя в ООН выдал дикое заявление об "одном народе": дипломату Путина жестко указали на место
commentss НОВОСТИ Все новости

Небензя в ООН выдал дикое заявление об "одном народе": дипломату Путина жестко указали на место

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что он украинец и россияне с украинцами – одна нация

25 февраля 2026, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал заявление, вызвавшее резкую реакцию со стороны украинской дипломатии. Небензя утверждал, что он якобы украинец по происхождению, ведь родился в Запорожье, а также уверял, что украинцы и россияне — это "одна нация", между ними нет существенной разницы.

Небензя в ООН выдал дикое заявление об "одном народе": дипломату Путина жестко указали на место

Фото: из открытых источников

Эти слова сразу вызвали критику украинской стороны. Заместитель министра иностранных дел Украины Марианна Беца решительно опровергла утверждение российского дипломата, назвав их откровенной манипуляцией и элементом российской пропаганды. Она подчеркнула, что Украина никогда не была и не будет являться частью одной нации с Россией.

"Господин Небензя, вы не украинец и не стоит выдавать себя за таким", — подчеркнула Беца.

Она добавила, что попытки России переписать историю и навязать общую национальную идентичность являются частью более широкой дезинформации. По ее словам, подобные заявления показывают системный характер российской пропаганды, направленной на легитимизацию агрессивных действий Москвы.

Беца также обратила внимание на существенные отличия между двумя государствами. Украина, по ее словам, — демократическая, европейская страна со свободами и суверенитетом, тогда как Россия является авторитарным государством, развязавшим войну, совершающим военные преступления и геноцид против украинцев. Она отметила, что подобные высказывания представителей Кремля – попытка скрыть реальность агрессии и легитимизировать аннексии и военные преступления.

Как уже писали "Комментарии", Италия подтвердила, что в 2026 году будет продолжать оказывать Украине военную и другую необходимую помощь. Об этом сообщил министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари, подчеркнув, что Рим уже согласовал новые пакеты поддержки для Киева в течение года.



