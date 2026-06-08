Не "звільняти", а знищити: Соловйов вимагає жорстко покарати велике місто в Україні

Російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі зробив різку заяву щодо Одеси, назвавши її мешканців "зрадниками" та "власівцями". Він стверджував, що в місті нібито не залишилося прихильників Росії, а саму Одесу більше не слід розглядати як "російську територію". При цьому він використав радикальні формулювання, заявивши, що місто не потрібно "звільняти", а слід знищити з подальшим нібито "відновленням" та заселенням росіянами.

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"Одеса — російське місто? Серйозно? Історія Одеси затьмарена нескінченною зрадою, в якій беруть участь і одесити. Там немає наших людей. Вони власівці", — заявив Соловйов.

Також він додав, що ідея захоплення міста втратила актуальність для Москви, а будь-яка присутність "своїх людей" там, за його словами, відсутня.

Його висловлювання пролунали у відповідь на запитання глядача про можливі строки "захоплення Одеси". Однак замість прогнозів він категорично відкинув саму перспективу, обравши максимально жорстку риторику.

Подібні заяви пролунали на тлі зростання визнань навіть у російському військовому середовищі про те, що окупація Одеси є недосяжною метою. Після провалів наступальних дій на південному напрямку, втрати контролю над ініціативою в Чорному морі та посилення українських ударів у глибокому тилу, російські плани щодо міста дедалі більше виглядають нереалістичними.

Портал "Коментарі" вже писав, що 8 червня російські окупаційні війська здійснили атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники. Один із дронів влучив у житлову забудову в спальному районі міста, що призвело до значних наслідків для цивільної інфраструктури та мешканців.