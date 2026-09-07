Не зовсім неможливо: експерт шокував інсайдом про новий наступ Путіна у 2027 році

Російські війська продовжують тиснути на українську оборону в Донецькій області, однак навіть у разі подальшого просування Москва ризикує зіткнутися з іншою, значно серйознішою проблемою — виснаженням боєздатної піхоти. У перспективі це може змінити співвідношення сил і поставити вже перед РФ питання про здатність утримувати захоплені території. Таку думку в ефірі Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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За його словами, російське командування знову відтермінувало строки, за які планує захопити ключові міста Донеччини. Навіть Костянтинівка, наголошує Дикий, залишається складною ціллю для окупаційної армії.

"Навіть одну Костянтинівку їм ще займати й займати. Їм вкотре посунули дедлайн. Цього разу аж до кінця зими. Вже фактично до весни 2027 року вони мають зайняти ці чотири міста. Я б сказав, що це навіть не зовсім неможливо", — зазначив Дикий.

Однак ціною подальшого просування, за оцінкою ветерана, стають величезні людські втрати. Він стверджує, що щомісяця російська армія втрачає кількість військових, співставну із сукупною чисельністю збройних сил трьох балтійських держав.

"На даний момент втрати російської армії щомісяця приблизно такі, як усі Збройні сили трьох країн Балтії. Три невеликі європейські армії вони втрачають щомісяця. Вони зітруть останні боєздатні частини", — заявив він.

Дикий прогнозує, що критичний момент для російської армії може настати навесні 2027 року. Якщо нинішня інтенсивність бойових дій і втрат збережеться, наступальний потенціал РФ, за його оцінкою, може різко скоротитися.

"Приблизно навесні ця армія остаточно втрачає боєздатність. А коли це станеться, ми можемо мінятися місцями. Не локально, тактично, а глобально. Вже стоятиме питання, чи є в них шанс утримати те, що вони зараз тримають", — вважає Дикий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що після переговорів спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві та Києві ознак швидкого припинення війни поки немає. Навпаки, українські моніторингові Telegram-канали попереджають про накопичення Росією засобів ураження та можливу підготовку до нового масованого удару. Водночас ці повідомлення не є офіційним підтвердженням майбутньої атаки.