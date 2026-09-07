Не совсем невозможно: эксперт шокировал инсайдом о новом наступлении Путина в 2027 году

Российские войска продолжают давить на украинскую оборону в Донецкой области, однако даже в случае дальнейшего продвижения Москва рискует столкнуться с другой, более серьезной проблемой — истощением боеспособной пехоты. В перспективе это может изменить соотношение сил и задать перед РФ вопрос о способности удерживать захваченные территории. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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По его словам, российское командование снова отсрочило сроки, за которые планирует захватить ключевые города Донбасса. Даже Константиновка, отмечает Дикий, остается сложной целью для оккупационной армии.

"Даже одну Константиновку им еще занимать и занимать. Им в очередной раз подвинули дедлайн. В этот раз вплоть до конца зимы. Уже фактически до весны 2027 года они должны занять эти четыре города. Я бы сказал, что это даже не совсем невозможно", — отметил Дикий.

Однако ценой дальнейшего продвижения, по оценке ветерана, становятся огромные потери человека. Он утверждает, что ежемесячно российская армия теряет количество военных, сопоставимое с совокупной численностью вооруженных сил трех балтийских государств.

"В настоящее время потери российской армии ежемесячно примерно такие, как все Вооруженные силы трех стран Балтии. Три небольшие европейские армии они теряют ежемесячно. Они сотрут последние боеспособные части", — заявил он.

Дикий прогнозирует, что критический момент для российской армии может наступить весной 2027 года. Если нынешняя интенсивность боевых действий и утрат сохранится, наступательный потенциал РФ, по его оценке, может резко сократиться.

"Приблизительно весной эта армия окончательно теряет боеспособность. А когда это произойдет, мы можем меняться местами. Не локально, тактически, а глобально. Уже будет стоять вопрос, есть ли у них шанс удержать то, что они сейчас держат", — считает Дикий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после переговоров спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве признаков быстрого прекращения войны пока нет. Напротив, украинские мониторинговые Telegram-каналы предупреждают о накоплении Россией средств поражения и возможной подготовке к новому массированному удару. В то же время, эти сообщения не являются официальным подтверждением предстоящей атаки.