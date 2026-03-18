Не заспокоїмося: озвучено гучну заяву про тотальний провал Путіна на фронті

Українські військові демонструють значні успіхи на фронті, зокрема зірвавши наступ російських військ, який планувався на березень 2026 року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що наші захисники змогли ефективно перешкодити ворогу в його намірах, не дозволивши захопити ключові території. Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, наголосив, що, попри успіхи Сил оборони, Росія не припиняє підготовку до нових наступальних операцій.

"Важливою для ворога є зміна погодних умов, зокрема потепління, на яке вони роблять ставку. Росіяни чекають, щоб на деревах з'явилось листя, що зробить їхні пересування менш помітними", – зазначив Маломуж.

Він також підкреслив, що українські війська не лише зірвали наступ у березні, а й фактично зруйнували плани на осінь-зиму 2026 року, які ворог планував реалізувати протягом кількох місяців.

"Нас чекають складні бої, але ми не тільки зірвали березневий наступ, а й осінньо-зимову наступальну операцію, яку ворог планував протягом п'яти місяців", – додав генерал.

Основними цілями росіян було захоплення Донецької області, частини Сумської та Харківської, а також просування до Запоріжжя та контролю частини Дніпропетровської області. Однак жоден із цих планів ворогу не вдалося реалізувати. Генерал Маломуж також зазначив, що українські війська тримають позиції на всіх напрямках фронту – понад 1270 км.

"Ми стримуємо ворога на восьми оперативних напрямках, де він намагається наступати", – підкреслив він.

Крім того, українські війська активно знищують сили та техніку противника, зокрема на таких напрямках, як Покровсько-Мирноградський, Костянтинівський, Гуляйпільський, Лимансько-Слов'янський і Куп'янський.

Попри ці успіхи, генерал підкреслив, що українські військові не розслабляються.

"Велика і важка бойова робота вже була проведена, але ми не заспокоюємось, оскільки ворог готує нові резерви і сподівається, що після зміни погодних умов зможе розпочати нові наступальні операції по всіх фронтах", — підкреслив Маломуж.

