Украинские военные демонстрируют значительные успехи на фронте, в частности сорвав наступление российских войск, которое планировалось на март 2026 года. Президент Владимир Зеленский сообщил, что наши защитники смогли эффективно помешать врагу в его намерениях, не позволив захватить ключевые территории. Бывший руководитель Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж подчеркнул, что, несмотря на успехи Сил обороны, Россия не прекращает подготовку к новым наступательным операциям.

Фото: из открытых источников

"Важно для врага изменение погодных условий, в частности потепления, на которое они делают ставку. Россияне ждут, чтобы на деревьях появились листья, что сделает их передвижения менее заметными", — отметил Маломуж.

Он также подчеркнул, что украинские войска не только сорвали наступление в марте, но и фактически разрушили планы на осень-зиму 2026, которые враг планировал реализовать в течение нескольких месяцев.

"Нас ждут сложные бои, но мы не только сорвали мартовское наступление, но и осенне-зимнюю наступательную операцию, которую враг планировал в течение пяти месяцев", – добавил генерал.

Основными целями россиян было захват Донецкой области, части Сумской и Харьковской, а также продвижение в Запорожье и контроль части Днепропетровской области. Однако ни один из этих планов врагу не удалось реализовать. Генерал Маломуж также отметил, что украинские войска держат позиции по всем направлениям фронта – более 1270 км.

"Мы сдерживаем врага на восьми оперативных направлениях, где он пытается наступать", – подчеркнул он.

Кроме того, украинские войска активно уничтожают силы и технику противника, в частности, на таких направлениях, как Покровско-Мирноградское, Константиновский, Гуляйпольский, Лиманско-Славянский и Купянский.

Несмотря на успехи, генерал подчеркнул, что украинские военные не расслабляются.

"Большая и трудная боевая работа уже была проведена, но мы не успокаиваемся, поскольку враг готовит новые резервы и надеется, что после смены погодных условий сможет начать новые наступательные операции по всем фронтам", — подчеркнул Маломуж.

