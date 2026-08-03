"Не варто вірити казкам": Залужний ошелешив жорсткою заявою про членство України у НАТО

Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний заявив, що не вірить у реалістичність вступу України до НАТО, попри закріплений у Конституції курс на членство в Альянсі. Таку позицію він висловив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві.

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За словами генерала, він багато років безпосередньо працював над адаптацією українського війська до стандартів Альянсу, однак дійшов висновку, що перспективи членства залишаються примарними.

"Років 12 займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і щороку слухав казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо", – заявив Залужний.

Він пояснив, що проблема полягає не лише у політичних рішеннях, а й у самому стані Альянсу. На думку генерала, сучасна українська армія вже воює в умовах новітньої війни, тоді як НАТО значною мірою продовжує спиратися на підходи, сформовані ще після Другої світової війни.

Попри критичні оцінки, Залужний підкреслив, що Україні необхідно й надалі співпрацювати з державами НАТО, адже саме вони володіють критично важливими технологіями – від систем протиракетної оборони до космічної розвідки.

Водночас генерал запропонував звернути більше уваги на інші безпекові формати. На його думку, у майбутньому Україна може стати частиною нового європейського військового безпекового блоку, а одним із перспективних напрямів назвав приєднання до Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

За словами Залужного, JEF вже має сформовану систему управління і здатен стати одним із елементів нової архітектури безпеки в Європі. Водночас він визнав, що ця структура поки не має механізму колективної оборони, аналогічного статті 5 Вашингтонського договору НАТО.

Як вже писали "Коментарі", США найближчими тижнями можуть активізувати спроби повернути Україну та Росію до переговорного процесу. Про це раніше заявив державний секретар США Марко Рубіо, зазначивши, що Вашингтон шукатиме нові підходи до дипломатичного врегулювання війни. Водночас політолог Володимир Фесенко переконаний: навіть якщо переговори відновляться вже у серпні, це зовсім не означає швидкого завершення бойових дій.