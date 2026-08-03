"Не стоит верить сказкам": Залужный ошарашил жестким заявлением о членстве Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный заявил, что не верит в реалистичность вступления Украины в НАТО, несмотря на закрепленный в Конституции курс на членство в Альянсе. Такую позицию он высказал в ходе дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании украинских послов в Киеве.

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По словам генерала, он много лет напрямую работал над адаптацией украинской армии к стандартам Альянса, однако пришел к выводу, что перспективы членства остаются призрачными.

"Лет 12 занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим", – заявил Залужный.

Он объяснил, что проблема заключается не только в политических решениях, но и в самом состоянии Североатлантического союза. По мнению генерала, современная украинская армия уже воюет в условиях новейшей войны, в то время как НАТО в значительной степени продолжает опираться на подходы, сформированные еще после Второй мировой войны.

Несмотря на критические оценки, Залужный подчеркнул, что Украине необходимо и дальше сотрудничать с государствами НАТО, ведь именно они обладают критически важными технологиями – от систем противоракетной обороны до космической разведки.

В то же время генерал предложил обратить больше внимания на другие форматы безопасности. По его мнению, в будущем Украина может стать частью нового европейского военного блока безопасности, а одним из перспективных направлений назвал присоединение к Объединенным экспедиционным силам (JEF).

По словам Залужного, JEF уже имеет сложившуюся систему управления и способен стать одним из элементов новой архитектуры безопасности в Европе. В то же время он признал, что у этой структуры пока нет механизма коллективной обороны, аналогичной статье 5 Вашингтонского договора НАТО.

Как уже писали "Комментарии", США в ближайшие недели могут активизировать попытки вернуть Украину и Россию в переговорный процесс. Об этом ранее заявил государственный секретарь США Марк Рубио, отметив, что Вашингтон будет искать новые подходы к дипломатическому урегулированию войны. В то же время, политолог Владимир Фесенко убежден: даже если переговоры возобновятся уже в августе, это вовсе не означает быстрого завершения боевых действий.