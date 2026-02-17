Не валентинки, а «сталінтинки»: у Луганську комуністи замінили листівки до Дня закоханих портретами диктаторів

В окупованому Луганську замість традиційного святкування Дня святого Валентина комуністи провели альтернативну акцію, присвячену 83-й річниці звільнення міста від німецьких військ. Про це повідомляє Комуністична партія Російської Федерації на своєму офіційному сайті.

У окупованому Луганську 14 лютого роздавали «сталінтинки» замість валентинок

У партії назвали День святого Валентина "нав’язаним католицьким святом" і закликали жителів шанувати "радянські та православні традиції". У межах акції активісти роздавали так звані "сталінтинки" — червоні сердечка із зображенням Йосипа Сталіна. Також поширювали "ленінтинки", "климентинки", "дзержинтинки" та "брежнєвтинки" — листівки з портретами інших радянських діячів.

За твердженням організаторів, подібні акції проводять уже близько десяти років поспіль. У КПРФ заявляють, що жителі Луганська сприймають такі листівки як сувеніри: водії нібито розміщують їх на лобовому склі автомобілів, домогосподарки — на холодильниках, військовослужбовці — зберігають у кишенях.

Акція відбулася на тлі активної ідеологічної роботи на окупованих територіях. Російські структури системно просувають радянську символіку та історичні наративи, поєднуючи їх із сучасною пропагандою. Формат "альтернативного святкування" 14 лютого став одним із елементів цієї кампанії.

Таким чином у Луганську цього року замість традиційних валентинок поширювали листівки з образами радянських вождів, підкреслюючи ідеологічний характер події.

