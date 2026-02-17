В оккупированном Луганске вместо традиционного празднования Дня святого Валентина коммунисты провели альтернативную акцию, посвященную 83-летию освобождения города от немецких войск. Об этом сообщает Коммунистическая партия Российской Федерации на своем официальном сайте.

В оккупированном Луганске 14 февраля раздавали «сталинтинки» вместо валентинок.

В партии назвали День святого Валентина "навязанным католическим праздником" и призвали жителей уважать "советские и православные традиции". В рамках акции активисты раздавали так называемые "сталинтинки" — красные сердечки с изображением Иосифа Сталина. Также распространялись ленинтинки, климентинки, зержинтинки и брежневтинки — листовки с портретами других советских деятелей.

По утверждению организаторов, подобные акции проводятся уже около десяти лет подряд. В КПРФ заявляют, что жители Луганска воспринимают такие листовки как сувениры: водители якобы размещают их на лобовом стекле автомобилей, домохозяйки на холодильниках, военнослужащие хранят в карманах.

Акция прошла на фоне активной идеологической работы на оккупированных территориях. Российские структуры системно продвигают советскую символику и исторические нарративы, совмещая их с современной пропагандой. Формат альтернативного празднования 14 февраля стал одним из элементов этой кампании.

Таким образом, в Луганске в этом году вместо традиционных валентинок распространялись открытки с образами советских вождей, подчеркивая идеологический характер события.

Читайте также в "Комментариях", что в Латвии загорается новый виток языковой дискуссии. Национальный совет по электронным СМИ – NEPLP – призвал Сейм Латвии прекратить деятельность всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.