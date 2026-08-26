"Не уявляю, звідки такі цифри": Федоров розніс претензії Зеленського про дефіцит грошей у Міноборони

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заперечив твердження президента Володимира Зеленського про те, що рішення під час його керівництва відомством призвели до дефіциту оборонного бюджету на 27 мільярдів доларів. За словами ексміністра, фінансові розрахунки його команди передбачали значно меншу нестачу коштів.

Фото: з відкритих джерел

Раніше Зеленський заявив, що значні витрати у першій половині 2026 року, зокрема перенесення фінансування, запланованого на пізніший період, створили серйозний розрив у бюджеті Міноборони. Президент назвав суму у 27 мільярдів доларів і наголосив на необхідності шукати додаткове фінансування.

Федоров, своєю чергою, заявив Reuters, що "не має уявлення", звідки Зеленський взяв цю цифру. Він наполягає, що розроблений за його керівництва фінансовий план враховував економію на нових тендерах із закупівель та залучення міжнародної допомоги.

"До кінця року дефіцит бюджету за нашим планом становив близько п'яти мільярдів доларів, і ми знали, звідки його візьмемо", — заявив Федоров.

Він припустив, що після його відставки фінансові плани могли змінитися або з'явилися нові проєкти, які потребують додаткових коштів.

Ексміністр також пояснив, навіщо частину запланованих на другу половину року коштів використали раніше. За його словами, це допомогло профінансувати кампанію ударів безпілотниками по російській паливній та військовій логістиці на окупованому півдні України. Федоров стверджує, що ця тактика створила проблеми російським військам і відкрила для України можливість посилювати ізоляцію окупованого Криму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов попередив про серйозні ризики для української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період.