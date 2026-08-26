"Не представляю, откуда такие цифры": Федоров разнес претензии Зеленского о дефиците денег у Минобороны

Бывший министр обороны Михаил Федоров возразил на утверждение президента Владимира Зеленского о том, что решение во время его руководства ведомством привели к дефициту оборонного бюджета на 27 миллиардов долларов. По словам эксминистра, финансовые расчеты его команды предполагали значительно меньшую нехватку средств.

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Ранее Зеленский заявил, что значительные расходы в первой половине 2026 года, в частности, перенос финансирования, запланированного на более поздний период, создали серьезный разрыв в бюджете Минобороны. Президент назвал сумму в 27 миллиардов долларов и отметил необходимость искать дополнительное финансирование.

Федоров, в свою очередь, заявил Reuters, что "не имеет представления", откуда Зеленский взял эту цифру. Он настаивает, что разработанный при его руководстве финансовый план учитывал экономию на новых тендерах по закупкам и привлечению международной помощи.

"До конца года дефицит бюджета по нашему плану составлял около пяти миллиардов долларов, и мы знали, откуда его возьмем", — заявил Федоров.

Он предположил, что после его отставки финансовые планы могли измениться или появились новые проекты, нуждающиеся в дополнительных средствах.

Экс-министр также объяснил, зачем часть запланированных на вторую половину года средств использовали раньше. По его словам, это помогло профинансировать кампанию ударов беспилотниками по российской топливной и военной логистике на оккупированном юге Украины. Федоров утверждает, что эта тактика создала проблемы российским войскам и открыла для Украины возможность усиливать изоляцию оккупированного Крыма.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предупредил о серьезных рисках для украинской противовоздушной обороны в осенне-зимний период.