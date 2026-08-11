Не тільки Путін: експерт жорстко розніс заяви влади про катастрофічну зиму

Політолог Олег Саакян заявив, що Україна входить у складний зимовий період із серйозними викликами в енергетиці, однак ситуація не виглядає катастрофічною. Найбільше занепокоєння, за його словами, викликає Київ, де проблеми можуть посилюватися через конфлікти між різними рівнями влади.

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Саакян також звернув увагу на загрозу російських балістичних ракет. Він наголосив, що Україні недостатньо лише нарощувати кількість ракет-перехоплювачів, оскільки Росія здатна виробляти їх більше, ніж міжнародна система ППО може забезпечити засобами перехоплення.

На його думку, Україна має переходити від моделі виключно відбиття ударів до знищення засобів, якими Росія завдає цих ударів.

"Потрібно принципово і концептуально змінювати модель протистояння балістиці", – наголосив політолог.

Йдеться, зокрема, про пошук способів ураження російських пускових установок, використання безпілотників, авіації та синхронізацію різних підрозділів. Саакян зазначив, що час для знищення пускової установки після запуску ракети може вимірюватися ліченими хвилинами.

Окремо він розповів про можливий новий підхід, завдяки якому Україні вдалося зірвати один із запланованих російських ударів балістикою. Водночас Саакян застеріг від передчасних висновків: Росія адаптуватиметься, тому цей метод не можна вважати "магічною пігулкою".

Щодо зими політолог закликав не впадати в паніку через заяви про "катастрофічний" сценарій. За його оцінкою, Україна може пройти наступний опалювальний сезон не гірше, ніж попередній, хоча комфортною ситуацію назвати не можна.

"Правда вона в цьому випадку якраз реально посередині", – сказав Саакян, критикуючи як завищені очікування влади, так і нинішні надмірно песимістичні прогнози.

Найбільше занепокоєння експерта викликає Київ через конфлікти між міською владою, військовою адміністрацією та центральною владою. На його думку, така "деструктивна" взаємодія може лише посилювати проблеми напередодні зими.

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