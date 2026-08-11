Не только Путин: эксперт жестко разнес заявления властей о катастрофической зиме

Политолог Олег Саакян заявил, что Украина входит в сложный зимний период с серьезными вызовами в энергетике, однако ситуация не выглядит катастрофической. Наибольшее беспокойство, по его словам, вызывает Киев, где проблемы могут усугубляться из-за конфликтов между разными уровнями власти.

Фото: из открытых источников

Саакян также указал на угрозу российских баллистических ракет. Он отметил, что Украине недостаточно только наращивать количество ракет-перехватчиков, поскольку Россия способна производить их больше, чем международная система ПВО может обеспечить средствами перехвата.

По его мнению, Украина должна переходить от модели исключительно отражения ударов к уничтожению средств, которыми Россия наносит эти удары.

"Нужно принципиально и концептуально менять модель противостояния баллистике", – подчеркнул политолог.

Речь идет, в частности, о поиске способов поражения российских пусковых установок, использовании беспилотников, авиации и синхронизации различных подразделений. Саакян отметил, что время для уничтожения пусковой установки после запуска ракеты может измеряться в считанные минуты.

Отдельно он рассказал о возможном новом подходе, благодаря которому Украине удалось сорвать один из запланированных российских ударов баллистики. В то же время, Саакян предостерег от преждевременных выводов: Россия будет адаптироваться, поэтому этот метод нельзя считать "магической таблеткой".

По зиме политолог призвал не впадать в панику из-за заявлений о "катастрофическом" сценарии. По его оценке, Украина может пройти следующий отопительный сезон не хуже предыдущего, хотя комфортной ситуацию назвать нельзя.

"Правда она в этом случае как раз реально посредине", – сказал Саакян, критикуя как завышенные ожидания власти, так и нынешние чрезмерно пессимистические прогнозы.

Наибольшее беспокойство эксперта вызывает Киев из-за конфликтов между городской властью, военной администрацией и центральной властью. По его мнению, такое "деструктивное" взаимодействие может лишь усугублять проблемы накануне зимы.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может усилить экономическое давление на Россию, использовав проблемы с собственным зерновым экспортом и зависимость РФ от морских маршрутов через Балтийское море. Такое мнение высказал политик и блогер Борислав Береза. Он обратил внимание на трудности, с которыми сталкивается украинский аграрный экспорт. В частности, речь идет о проблемах с транспортировкой зерна через Черноморский регион и Дунай.