Не так, як всі думають: Портников розповів, як може початися Третя світова війна

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников поділився власним баченням розвитку можливого конфлікту між США та Росією. За його словами, на перших етапах такого конфлікту прямі удари по території обох держав малоймовірні, натомість будуть задіяні союзники та гібридні удари. Однак, якщо ситуацію між США та РФ не стримає Китай, то почнеться Третя світова війна.

Війна між США та РФ може спровокувати глобальний конфлікт у світі. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що конфлікт між США та Росією почнеться через активне залучення союзників, а не прямими ударами країн одна оп одній.

"Швидше за все, на першому етапі великої війни не будуть завдавати ударів один по одному. Можуть бути гібридні удари. Сполучені Штати надають Україні ударну зброю і разом із українським військовим командуванням намічають цілі, які будуть вражені на території РФ. Скажімо, а Росія у відповідь може вдарити по об’єктах, які пов’язані з допомогою Україні", — вважає Портников.

Журналіст припустив, що Росія також може атакувати аеродром у Жешуві чи базу в Рамштайні, прикриваючи це ударами по об’єктах допомоги Україні. Ще однією можливістю Портников вказав на можливість залучити "зелених чоловічків", які можуть висадитися на території ЄС. Крім того, Росі може залучити Північну Корею, яка могла б завдати удару по американській базі.

За його словами, американці не будуть бити прямо по Росії, а натомість казатимуть, що не хочуть конфліктувати з Москвою. У відповідь Кремль буде відповідати аналогічно, однак продовжувати гібридні дії.

"Будуть завдані такі удари сторонами, при цьому Трамп і Путін будуть вважати, що після цього точно інша сторона піде на поступки. Не піде. І не буде, тоді прийдемо до наступного етапу конфронтації", — зауважив політичний оглядач.

За прогнозом Портникова, подальший розвиток подій може призвести до обміну неядерними ударами, і тут ключову роль може зіграти Китай. За його словами, якщо Китаю вдасться виступити посередником і примусити Москву та Вашингтон обмежити обстріли територіями союзників, то Пекін отримає велику політичну вагу. В іншому випадку може початися глобальна війна.

"Росія може бути по Україні, американці можуть бути по Білорусі, але самі території учасників мають бути убезпечені від взаємних ударів, ну тоді ми почнемо жити у китайському світі, де все буде взагалі відбуватися в Пекіні. А якщо Сі Цзіньпіну не вдасться, почнеться Третя світова війна, от я вам дав прекрасний сценарій на 2026-2027 роки", — підсумував Портников.

