Не так, як всі думають: Портников розповів, як може початися Третя світова війна

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников поділився власним баченням розвитку можливого конфлікту між США та Росією. За його словами, на перших етапах такого конфлікту прямі удари по території обох держав малоймовірні, натомість будуть задіяні союзники та гібридні удари. Однак, якщо ситуацію між США та РФ не стримає Китай, то почнеться Третя світова війна.
Війна між США та РФ може спровокувати глобальний конфлікт у світі. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" заявив, що конфлікт між США та Росією почнеться через активне залучення союзників, а не прямими ударами країн одна оп одній.
Журналіст припустив, що Росія також може атакувати аеродром у Жешуві чи базу в Рамштайні, прикриваючи це ударами по об’єктах допомоги Україні. Ще однією можливістю Портников вказав на можливість залучити "зелених чоловічків", які можуть висадитися на території ЄС. Крім того, Росі може залучити Північну Корею, яка могла б завдати удару по американській базі.
За його словами, американці не будуть бити прямо по Росії, а натомість казатимуть, що не хочуть конфліктувати з Москвою. У відповідь Кремль буде відповідати аналогічно, однак продовжувати гібридні дії.
За прогнозом Портникова, подальший розвиток подій може призвести до обміну неядерними ударами, і тут ключову роль може зіграти Китай. За його словами, якщо Китаю вдасться виступити посередником і примусити Москву та Вашингтон обмежити обстріли територіями союзників, то Пекін отримає велику політичну вагу. В іншому випадку може початися глобальна війна.
