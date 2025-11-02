Не так, как все думают: Портников рассказал, как может начаться Третья мировая война

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников поделился своим видением развития возможного конфликта между США и Россией. По его словам, на первых этапах такого конфликта прямые удары по территории обоих государств маловероятны, будут задействованы союзники и гибридные удары. Однако если ситуацию между США и РФ не сдержит Китай, то начнется Третья мировая война.

Война между США и Россией может спровоцировать глобальный конфликт в мире. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" заявил, что конфликт между США и Россией начнется из-за активного привлечения союзников, а не прямыми ударами стран друг о друга.

"Скорее всего, на первом этапе великой войны не будут наносить удары один по одному. Могут быть гибридные удары. Соединенные Штаты предоставляют Украине ударное оружие и вместе с украинским военным командованием намечают цели, которые будут поражены на территории РФ. Скажем, а Россия в ответ может ударить по объектам, связанным с помощью Украины", — считает Портников.

Журналист предположил, что Россия может атаковать аэродром в Жешуве или базу в Рамштайне, прикрывая это ударами по объектам помощи Украине. Еще одной возможностью Портников указал на возможность привлечь "зеленых человечков", которые могут высадиться на территории ЕС. Кроме того, Росси может привлечь Северную Корею, которая могла бы нанести удар по американской базе.

По его словам, американцы не будут бить прямо по России, а будут говорить, что не хотят конфликтовать с Москвой. В ответ Кремль будет отвечать аналогично, однако продолжать гибридные действия.

"Будут нанесены такие удары сторонами, при этом Трамп и Путин будут считать, что после этого точно другая сторона пойдет на уступки. Не пойдет. И не будет, тогда придем к следующему этапу конфронтации", — отметил политический обозреватель.

По прогнозу Портникова, дальнейшее развитие событий может привести к обмену неядерными ударами, и здесь ключевую роль может сыграть Китай. По его словам, если Китаю удастся выступить посредником и вынудить Москву и Вашингтон ограничить обстрелы территориями союзников, то Пекин получит большой политический вес. В противном случае может начаться глобальная война.

"Россия может быть по Украине, американцы могут быть по Беларуси, но сами территории участников должны быть защищены от взаимных ударов, ну тогда мы начнем жить в китайском мире, где все будет вообще происходить в Пекине. А если Си Цзиньпину не удастся, начнётся Третья мировая война, вот я вам дал прекрасный сценарий на 2026-2027 годы", — подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в окружении Трампа лидерство взяла "партия войны".

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин именно сейчас угрожает ядерным оружием.