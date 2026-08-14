"Не ставммо ультиматумів": Лавров зробив нахабну заяву про візит спецпосланців Трампа до РФ

Російський диктатор Володимир Путін готовий знову зустрітися зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Водночас у Кремлі очікують від Вашингтона конкретних пропозицій, які американські переговорники привезуть до Москви. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю російському виданню "Вести".

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За словами міністра, Москва нібито не закриває можливості для прямого контакту з представниками Трампа. Однак сам факт приїзду американських посланців, як випливає зі слів Лаврова, ще не означає готовності Кремля погоджуватися на їхні пропозиції.

"Вони знають, що президент Путін вкотре готовий їх прийняти. Інша справа — чим вони приїдуть", — заявив Лавров.

Російський чиновник водночас звинуватив Вашингтон у непослідовності. Він стверджує, що США нібито раніше погоджували з Москвою певні підходи до врегулювання війни проти України, але згодом відмовлялися від досягнутих домовленостей.

Лавров також звернув увагу на суперечливу, за його словами, роль Сполучених Штатів. Москва одночасно звинувачує Вашингтон у військовій підтримці України та визнає його посередницьку роль у спробах налагодити діалог між Києвом і Москвою.

"З одного боку, вони підтримують Україну розвідданими, зброєю, а з іншого — намагаються бути посередником між Києвом і Москвою", — сказав глава російського МЗС.

Водночас у Кремлі не планують ставити Вашингтону прямі ультиматуми щодо припинення допомоги Україні. За словами Лаврова, Росія нібито передала Державному департаменту США низку запитань щодо американської підтримки Києва.

Зокрема, Москва хоче отримати пояснення щодо інформації про можливу участь США у завданні ударів по території Росії.

"Ми відправили до Держдепу низку питань, які стосуються допомоги Україні, і просимо американську сторону їх прокоментувати", — заявив Лавров.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, як хоче провести час після перемоги та завершення війни проти Росії. За його словами, після років повномасштабної війни найбільше прагне бути поруч із родиною та відпочити біля моря.