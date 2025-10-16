Не санкції Заходу: у ГУР назвали головний фактор, який став страшним ударом для РФ

Росія зазнала значно більших збитків від військових атак України, ніж від економічних санкцій, введених західними країнами. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму.

Фото: з відкритих джерел

"Наші удари по об'єктах противника мали набагато вагоміший ефект, ніж усі економічні обмеження, накладені на Росію до сьогодні. Це проста математична істина, яка демонструє, що санкції поки що не змогли завдати критичного удару по ворогу", — зазначив Буданов.

Він підкреслив, що нинішній рівень санкційного тиску, який чинять західні партнери, недостатній для того, щоб кардинально змінити поведінку Росії.

"Якщо санкції залишатимуться на тому ж рівні, вони не вплинуть на стратегічне мислення керівництва РФ. Однак у комплексі з іншими заходами вони з часом принесуть результат", — додав він.

З початку серпня українські сили завдали не менше 28 ударів по ключових нафтопереробних підприємствах Росії, значно послабивши енергетичну інфраструктуру ворога. Минулого тижня дрони вразили один із російських нафтопереробних заводів, розташований за 1400 кілометрів від українського кордону, що є показником дальності та точності атак.

Через ці успішні удари президент Росії Володимир Путін був змушений послабити правила паливних субсидій для своїх НПЗ, що свідчить про серйозний вплив української кампанії на економіку агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що з настанням холодів Росія, як і передбачалося, активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України. Проте нинішні атаки кардинально відрізняються від торішніх. Як зазначає авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі для OBOZ.UA, російські сили почали діяти набагато більш злагоджено та технологічно.