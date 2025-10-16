Россия от этого потеряет все: назван сценарий, который заставит Кремль прекратить войну

Россия понесла значительно большие убытки от военных атак Украины, чем от экономических санкций, введенных западными странами. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума.

Фото: из открытых источников

" Наши удары по объектам противника имели гораздо более весомый эффект, чем все экономические ограничения, наложенные на Россию до сих пор. Это простая математическая истина, которая демонстрирует, что санкции пока не смогли нанести критического удара по врагу " , — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что нынешний уровень санкционного давления, оказываемый западными партнерами, недостаточен для того, чтобы кардинально изменить поведение России.

" Если санкции будут оставаться на том же уровне, они не повлияют на стратегическое мышление руководства РФ. Однако в комплексе с другими мерами они со временем принесут результат " , — добавил он.

С начала августа украинские силы нанесли не менее 28 ударов по ключевым нефтеперерабатывающим предприятиям России, значительно ослабив энергетическую инфраструктуру врага. На прошлой неделе дроны поразили один из российских нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в 1400 километрах от украинской границы, что является показателем дальности и точности атак.

Из-за этих успешных ударов президент России Владимир Путин был вынужден ослабить правила топливных субсидий для своих НПЗ, что свидетельствует о серьезном влиянии украинской кампании на экономику агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что с наступлением холодов Россия, как и предполагалось, активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако нынешние атаки кардинально отличаются от прошлогодних. Как отмечает авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии для OBOZ.UA, российские силы начали действовать гораздо более слаженно и технологично.