Не розуміють навіть військові: на що насправді розраховує Зеленський

Заява президента України Володимира Зеленського щодо можливих перших результатів у мирному процесі з Росією вже до кінця вересня виглядає обнадійливою. Однак військові не розуміють, що може статися принципового, адже позиції сторін відомі і поступок не буде.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов назвав заяву Зеленського неочікувано сміливою. Пояснив, що президенту потрібно давати певну надію населенню, однак раніше не відрізнявся зайвим оптимізмом — давав більш-менш реальну картину.

Сазонов поцікавився, а на які саме результати можемо вийти.

“Перші результати — це звучить добре. Перше, що таке результат? Саме собою початок переговорів, там на найвищому рівні засідання, зустрічі, контактні групи, які працюють безперервно, це можна вважати результатом чи це процес? Чи результатом можна вважати припинення вогню? Ну хоча б там припинити удари по тилу, припинити удари по енергетиці, але це відпадає. Росія відмовилася припиняти удари по енергетиці буквально днями. Або щось у форматі зернової угоди, тобто вільний прохід Чорним морем. Тобто це буде результатом? Припинення вогню на якійсь ділянці або в якомусь сегменті або повне припинення вогню під час переговорів. Але чи реально його досягти наприкінці вересня?”, — зауважив військовий.

За його словами, після виборів у Держдуму нічого не зміниться. Звісно, зазначив Сазонов, Путін та його компанія переможуть, там навіть не важливо, хто та як проголосує.

Військовий зазначає, що так, вони забезпечать легітимність влади, однак навряд чи після цього відмовляться від намірів окупувати Донецьку область.

"Якщо ми дипломатично цю територію не віддаємо, а ми її дипломатично не віддаємо, це вже очевидно, то Путін наполягає і постійно це озвучує, що він за неї воюватиме і забере силою. Інша справа, що силою це не виходить. Тому намагається, звичайно, за допомогою американців нас дотиснути. Ми не погоджуємось ні в яку, тому що, по-перше, ми не віддаємо свою територію, а по-друге, ми чудово розуміємо, що після того, якщо ми погодимося на це марення віддати залишок Донецької області, то вони, природно, вимагатимуть Запорізьку та Херсонську, бо вони також внесли їх до конституції. Про це Пєсков нещодавно говорив, дуже так акуратно сформулював”, — зауважив Сазонов.

Тому, підкреслив військовий, якими будуть перші результати, уявити складно.

"Я важко допускаю, що у Зеленського і в американців є якийсь хитрий план, і вже якось вони на таємних зустрічах за зачиненими дверима домовилися викручувати руки Росії. І Путін вже задумався і каже: "Дайте провести вибори, я піду на компроміс". Теоретично цю можливість припускаю, але її ймовірність 5%”, — зазначив він.

Хоча, підсумував військовий, продовження війни неминуче, адже Росія не відмовиться від того, що вона хоче, Україна не віддає території.

"За логікою речей і зустрічатися не варто. Але при цьому американці, Зеленський і Кремль в один голос говорять про те, що потрібна зустріч і потрібно відновити переговори. Все ж таки якась інтрига є, але в мене не вистачає зараз таких даних, щоб її прорахувати і зробити якесь припущення", — резюмував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій Зеленському можуть готувати у Трампа.



