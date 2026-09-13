Не понимают даже военные: на что действительно рассчитывает Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможных первых результатах в мирном процессе с Россией уже к концу сентября выглядит обнадеживающим. Однако военные не понимают, что может произойти принципиальное, ведь позиции сторон известны и уступок не будет.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов назвал заявление Зеленского неожиданно смелым. Объяснил, что президенту нужно давать определенную надежду населению, однако раньше не отличался излишним оптимизмом – давал более-менее реальную картину.

Сазонов поинтересовался, а на какие результаты можем выйти.

"Первые результаты — это звучит хорошо. Первое, что такое результат? Само по себе начало переговоров, там на самом высоком уровне заседания, встречи, контактные группы, которые работают непрерывно, это можно считать результатом или это процесс? Или результатом можно считать прекращение огня? Ну хотя бы там прекратить удары по тылу, прекратить удары по энергетике, но Россия не прекратит удары по энергетике. Россия отказалась прекращать удары по энергетике буквально на днях. Или что-то в формате зерновой сделки, то есть свободный проход по Черному морю. То есть, это будет результатом? Прекращение огня на каком-либо участке или в каком-то сегменте или полное прекращение огня во время переговоров. Но реально ли его достичь в конце сентября?”, — заметил военный.

По его словам, после выборов в Госдуму ничего не изменится. Конечно, отметил Сазонов, Путин и его компания победят, там даже не важно, кто и как проголосует.

Военный отмечает, что да, они обеспечат легитимность власти, однако вряд ли после этого откажутся от намерений оккупировать Донецкую область.

"Если мы дипломатически эту территорию не отдаем, а мы ее дипломатически не отдаем, это уже очевидно, то Путин настаивает и постоянно это озвучивает, что он за нее будет воевать и заберет силой. Другое дело, что силой это не получается. Поэтому пытается, конечно, с помощью американцев нас дожать. Мы не соглашаемся ни в какую, потому что, во-первых, мы не отдаем свою территорию, а во-вторых, мы прекрасно понимаем, что после того, если мы согласимся на этот бред отдать остаток Донецкой области, они, естественно, потребуют Запорожскую и Херсонскую, потому что они также внесли их в конституцию. Об этом Песков недавно говорил, очень аккуратно сформулировал”, — отметил Сазонов.

Поэтому, подчеркнул военный, какими будут первые результаты, представить сложно.

"Я тяжело допускаю, что у Зеленского и у американцев есть какой-то хитрый план, и уже как-то они на тайных встречах за закрытыми дверями договорились выкручивать руки России. И Путин уже задумался и говорит: "Дайте провести выборы, я пойду на компромисс". Теоретически эту возможность предполагаю, но ее вероятность 5%", — вероятность.

Хотя, подытожил военный, продолжение войны неизбежно, ведь Россия не откажется от того, что она хочет, Украина не отдает территории.

"По логике вещей и встречаться не стоит. Но при этом американцы, Зеленский и Кремль в один голос говорят о том, что нужна встреча и нужно возобновить переговоры. Все же какая-то интрига есть, но у меня не хватает сейчас таких данных, чтобы ее просчитать и сделать предположение", — резюмировал Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Зеленскому могут готовить у Трампа.



