Не ракети: експерт приголомшив правдою про найбільшу загрозу для України під час атак РФ

Масовані атаки російських безпілотників сьогодні становлять одну з найсерйозніших загроз, адже навіть високий рівень їхнього знищення не забезпечує повного захисту від ураження об’єктів. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у коментарі для Київ24.

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Експерт зазначив, що попри значний психологічний ефект від застосування ракет, основний акцент Росія робить саме на використанні великої кількості дронів. Така тактика базується на простій "математиці війни": коли запускаються сотні безпілотників одночасно, навіть ефективна робота ППО не здатна гарантувати повне перехоплення.

"Насправді, з практичної точки зору, якраз найнебезпечніше — це ворожі дрони, через їхню кількість. Навіть, якщо ворог запускає 500 дронів і . ми знищуємо 90% повітряних цілей — це значить, що 50 одиниць досягають своєї цілі", — пояснив Лакійчук.

За його словами, російська сторона свідомо робить ставку на масованість атак, розраховуючи на перевантаження систем протиповітряної оборони. Водночас українські сили постійно вдосконалюють методи боротьби з такими загрозами, однак це перетворюється на постійне технологічне протистояння між засобами нападу та захисту.

"Що стосується дронів, ворог робить акцент на масовість і розуміє, що психологічно, можливо, крилаті ракети і балістика — це страшніше, небезпечніше. Але основна ставка робиться на дронові удари. І ми це розуміємо, намагаємося якомога ефективніше їм протидіяти. Але далі починається змагання", — підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 15 червня, російські війська завдали чергового удару по Харкову, внаслідок якого постраждав місцевий зоопарк. За попередніми даними, є поранені тварини та значні пошкодження інфраструктури закладу.