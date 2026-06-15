logo

BTC/USD

67150

ETH/USD

1843.3

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

52.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не ракеты: эксперт ошеломил правдой о самой большой угрозе для Украины во время атак РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Не ракеты: эксперт ошеломил правдой о самой большой угрозе для Украины во время атак РФ

Эксперт Павел Лакийчук рассказал, почему массированные атаки дронами являются наиболее опасной тактикой, которую применяет Россия.

15 июня 2026, 19:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Массированные атаки российских беспилотников сегодня представляют одну из самых серьезных угроз, ведь даже высокий уровень их уничтожения не обеспечивает полной защиты от поражения объектов. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в комментарии для Киев24.

Не ракеты: эксперт ошеломил правдой о самой большой угрозе для Украины во время атак РФ

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что, несмотря на значительный психологический эффект от применения ракет, основной акцент Россия делает именно на использовании большого количества дронов. Такая тактика базируется на простой "математике войны": когда запускаются сотни беспилотников одновременно, даже эффективная работа ПВО не способна гарантировать полный перехват.

"На самом деле, с практической точки зрения, самое опасное — это вражеские дроны, из-за их количества. Даже если враг запускает 500 дронов и . мы уничтожаем 90% воздушных целей – это значит, что 50 единиц достигают своей цели", – объяснил Лакийчук.

По его словам, российская сторона сознательно делает ставку на массированность атак, рассчитывая на перегрузку систем противовоздушной обороны. В то же время, украинские силы постоянно совершенствуют методы борьбы с такими угрозами, однако это превращается в постоянное технологическое противостояние между средствами нападения и защиты.  

"Что касается дронов, враг делает акцент на массовость и понимает, что психологически, возможно, крылатые ракеты и баллистика – это страшнее, опаснее. Но основная ставка делается на дроновые удары. И мы это понимаем, стараемся как можно эффективнее им противодействовать. Но дальше начинается соревнование", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что в понедельник, 15 июня, российские войска нанесли очередной удар по Харькову, в результате которого пострадал местный зоопарк. По предварительным данным, ранены животные и значительные повреждения инфраструктуры заведения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости