Не ракеты: эксперт ошеломил правдой о самой большой угрозе для Украины во время атак РФ

Массированные атаки российских беспилотников сегодня представляют одну из самых серьезных угроз, ведь даже высокий уровень их уничтожения не обеспечивает полной защиты от поражения объектов. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в комментарии для Киев24.

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Эксперт отметил, что, несмотря на значительный психологический эффект от применения ракет, основной акцент Россия делает именно на использовании большого количества дронов. Такая тактика базируется на простой "математике войны": когда запускаются сотни беспилотников одновременно, даже эффективная работа ПВО не способна гарантировать полный перехват.

"На самом деле, с практической точки зрения, самое опасное — это вражеские дроны, из-за их количества. Даже если враг запускает 500 дронов и . мы уничтожаем 90% воздушных целей – это значит, что 50 единиц достигают своей цели", – объяснил Лакийчук.

По его словам, российская сторона сознательно делает ставку на массированность атак, рассчитывая на перегрузку систем противовоздушной обороны. В то же время, украинские силы постоянно совершенствуют методы борьбы с такими угрозами, однако это превращается в постоянное технологическое противостояние между средствами нападения и защиты.

"Что касается дронов, враг делает акцент на массовость и понимает, что психологически, возможно, крылатые ракеты и баллистика – это страшнее, опаснее. Но основная ставка делается на дроновые удары. И мы это понимаем, стараемся как можно эффективнее им противодействовать. Но дальше начинается соревнование", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что в понедельник, 15 июня, российские войска нанесли очередной удар по Харькову, в результате которого пострадал местный зоопарк. По предварительным данным, ранены животные и значительные повреждения инфраструктуры заведения.