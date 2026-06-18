Не новий наступ, а інша загроза: озвучено тривожну заяву про використання Путіним Білорусі у війні

Україна зміцнює оборонні позиції на кордоні з Білоруссю через побоювання, що Росія поступово залучає режим Олександра Лукашенка до своєї війни проти України. Хоча наразі відсутні ознаки підготовки нового масштабного наступу з білоруської території, у Києві вважають, що Москва може використовувати Білорусь як інструмент тиску та потенційний плацдарм для ширшої ескалації конфлікту проти України та європейських держав, пише The Guardian.

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Українські та європейські посадовці підкреслюють, що наразі немає підтверджень формування ударних угруповань російських або білоруських військ біля кордону. Водночас занепокоєння викликає поглиблення співпраці Мінська і Москви у військовій сфері, включно зі спільними навчаннями із застосуванням елементів ядерного стримування, які проводилися раніше.

Експерти зазначають, що поведінка Олександра Лукашенка стала більш узгодженою з російською політикою, ніж у перші місяці війни, коли Білорусь вже надавала свою територію для вторгнення. Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба вказує, що останні дії Мінська можуть свідчити про поступову підготовку до глибшої участі у конфлікті, навіть якщо це не означає негайний наступ.

Аналітики також звертають увагу на посилення проросійської риторики білоруської влади, яка використовується для пояснення внутрішній аудиторії поглиблення співпраці з Москвою на тлі труднощів Росії на фронті.

Водночас деякі дослідники сумніваються, що Білорусь безпосередньо введе війська у бойові дії. Проте існує консенсус, що Кремль може дедалі активніше використовувати її територію як елемент гібридного впливу та для розширення географії загроз.

Аналітики підсумовують, що головна загроза полягає не в раптовому відкритті нового фронту, а в поступовому розширенні російської військової активності за участю Білорусі, що створює довготривалий фактор нестабільності для України та Європи.

Портал "Коментарі" раніше писав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ініціювала перегляд чинних правил тимчасового захисту для громадян України в країнах Євросоюзу. Запропоновані зміни можуть передбачати більш жорсткі умови прийому окремих категорій українських біженців, зокрема чоловіків призовного віку.