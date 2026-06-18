Не новое наступление, а другая угроза: озвучено тревожное заявление об использовании Путиным Беларуси в войне

Украина укрепляет оборонительные позиции на границе с Беларусью из-за опасений, что Россия постепенно вовлекает режим Александра Лукашенко в свою войну против Украины. Хотя отсутствуют признаки подготовки нового масштабного наступления с белорусской территории, в Киеве считают, что Москва может использовать Беларусь как инструмент давления и потенциальный плацдарм для более широкой эскалации конфликта против Украины и европейских государств, пишет The Guardian.

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Украинские и европейские чиновники подчеркивают, что пока нет подтверждений формирования ударных группировок российских или белорусских войск у границы. В то же время беспокойство вызывает углубление сотрудничества Минска и Москвы в военной сфере, включая совместные учения с применением ранее проводившихся элементов ядерного сдерживания.

Эксперты отмечают, что поведение Александра Лукашенко стало более согласованным с российской политикой, чем в первые месяцы войны, когда Беларусь уже предоставляла свою территорию для вторжения. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указывает, что последние действия Минска могут свидетельствовать о постепенной подготовке к более глубокому участию в конфликте, даже если это не означает немедленное наступление.

Аналитики также обращают внимание на усиление пророссийской риторики белорусских властей, используемых для объяснения внутренней аудитории углубления сотрудничества с Москвой на фоне трудностей России на фронте.

В то же время, некоторые исследователи сомневаются, что Беларусь непосредственно введет войска в боевые действия. Однако существует консенсус, что Кремль может все более активно использовать ее территорию как элемент гибридного воздействия и для расширения географии угроз.

Аналитики заключают, что главная угроза заключается не в внезапном открытии нового фронта, а в постепенном расширении российской военной активности с участием Беларуси, что создает долговременный фактор нестабильности для Украины и Европы.

Портал "Комментарии" ранее писал , что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен инициировала пересмотр действующих правил временной защиты для граждан Украины в странах Евросоюза. Предложенные изменения могут предусматривать более жесткие условия приема отдельных категорий украинских беженцев, в частности, мужчин призывного возраста.