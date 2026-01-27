Не можна зволікати: у ЄС закликали завдати найжорсткішого удару по Кремлю

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до рішучих кроків у боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії та до посилення санкцій у межах Європейського Союзу. За його словами, країни Балтійського регіону особливо страждають від гібридних атак, організованих Кремлем, і потребують більш тісної координації з боку ЄС для захисту критичної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

"Майже жоден інший регіон ЄС не відчуває такого значного тиску з боку гібридних дій Росії. Не можна зволікати – ані щодо захисту енергетичної та морської інфраструктури, ані щодо введення нових санкцій проти тіньового флоту. Німеччина стоїть на боці Латвії та інших країн Балтії", – наголосив Вадефуль.

Він зазначив, що хоча санкції ЄС проти суден та осіб, пов’язаних із тіньовим флотом, вже запроваджені, їхня ефективність є обмеженою. Міністр підкреслив необхідність посилення обміну розвідувальною інформацією між країнами Балтійського моря та активнішого застосування правових інструментів для протидії таким суднам.

Особливу увагу Вадефуль приділив проблемі танкерів з невизначеним прапором, які можуть використовуватися для обходу санкцій та підтримки незаконних операцій.

"Ми маємо максимально використовувати положення морського права, щоб зупинити ці судна та забезпечити безпеку регіону", – додав він.

Раніше прикордонні служби Фінляндії разом з іншими державами Балтійського регіону та Європейською комісією оголосили про створення центру морського спостереження. Новий центр покликаний захищати критичну підводну інфраструктуру у Фінській затоці та запобігати можливим загрозам з боку тіньового флоту.

