Нельзя медлить: в ЕС призвали нанести жесточайший удар по Кремлю

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал к решительным шагам по борьбе с так называемым "теневым флотом" России и к усилению санкций в рамках Европейского Союза. По его словам, страны Балтийского региона особенно страдают гибридными атаками, организованными Кремлем, и нуждаются в более тесной координации со стороны ЕС для защиты критической инфраструктуры.

Фото: из открытых источников

"Почти ни один другой регион ЕС не испытывает столь значительного давления со стороны гибридных действий России. Нельзя медлить — ни по защите энергетической и морской инфраструктуры, ни по введению новых санкций против теневого флота. Германия стоит на стороне Латвии и других стран Балтии", — подчеркнул Вадефуль.

Он отметил, что хотя санкции ЕС против судов и лиц, связанных с теневым флотом, уже введены, их эффективность ограничена. Министр подчеркнул необходимость усиления обмена разведывательной информацией между странами Балтийского моря и более активного применения правовых инструментов для противодействия таким судам.

Особое внимание Вадефуль уделил проблеме танкеров с неопределенным флагом, которые могут использоваться для обхода санкций и поддержки незаконных сделок.

"Мы должны максимально использовать положение морского права, чтобы остановить эти суда и обеспечить безопасность региона", — добавил он.

Ранее пограничные службы Финляндии вместе с другими странами Балтийского региона и Европейской комиссией объявили о создании центра морского наблюдения. Новый центр призван защищать критическую подводную инфраструктуру в Финском заливе и предотвращать возможные угрозы со стороны теневого флота.

