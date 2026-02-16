"Не дуже приємно, щось не те": на росТБ істерика через пекельні удари України

Російські пропагандисти, які ще нещодавно заявляли про швидку перемогу у війні проти України, тепер змушені визнавати відсутність бажаних результатів. У своїх ефірах вони відкрито скаржаться на контрзаходи з боку українських сил, зазначаючи, що бойові дії набули характеру взаємних атак. Пропагандисти визнають, що обіцяна "швидка перемога" не відбулася, і війна триває без явних стратегічних досягнень для Росії.

Фото: скріншот

Зокрема, в ефірах прозвучали заяви, що ракетні удари по Україні не дають Росії переваги на полі бою. Вони зазначають, що ці атаки не зміцнюють позиції агресора, а навпаки призводять до значних втрат, включаючи страждання серед мирного російського населення. Далі, визнано, що ракети та далекобійні безпілотники, якими так активно користується Росія, не дають їй вирішальної переваги у війні, а ситуація на фронті виглядає як "паритет" з Україною.

Пропагандисти також заявили, що попри постійні ракетні обстріли, вони не отримують стратегічної вигоди, оскільки удари призводять до відповідних атак з боку України на російські міста. Це, на їхню думку, лише підсилює відчуття безперспективності війни для Росії. Вони також звернули увагу на повільний темп наступу російських військ, що викликає серйозні питання до ефективності їхніх стратегічних і тактичних планів.

Крім того, у російських пропагандистських ефірах почали звучати критичні нотки щодо військового керівництва Росії, яке, на думку пропагандистів, не забезпечує належної координації та ефективності у веденні бойових дій. Вони підкреслили, що українські сили демонструють здатність ефективно реагувати на удари, що робить загальну картину війни більш складною для росіян.

Як вже писали "Коментарі", командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко прогнозує, що найбільш вирішальні бої російсько-української війни відбудуться у 2026 році, зокрема навесні, влітку та восени. В ефірі Українського Радіо він зазначив, що основні конфлікти будуть проходити на Донеччині, на стику Донецької та Харківської областей, а також в Запорізькій області.