Российские пропагандисты, еще недавно заявлявшие о скорой победе в войне против Украины, теперь вынуждены признавать отсутствие желаемых результатов. В своих эфирах они открыто жалуются на контрмеры со стороны украинских сил, отмечая, что боевые действия приобрели характер взаимных атак. Пропагандисты признают, что обещанная скорая победа не состоялась, и война продолжается без явных стратегических достижений для России.

Фото: скриншот

В частности, в эфирах прозвучали заявления, что ракетные удары по Украине не дают России преимуществ на поле боя. Они отмечают, что эти атаки не укрепляют позиции агрессора, а наоборот приводят к значительным потерям, включая страдания среди мирного русского населения. Далее признано, что ракеты и дальнобойные беспилотники, которыми так активно пользуется Россия, не дают ей решающего преимущества в войне, а ситуация на фронте выглядит как паритет с Украиной.

Пропагандисты также заявили, что, несмотря на постоянные ракетные обстрелы, они не получают стратегической выгоды, поскольку удары приводят к ответным атакам со стороны Украины на российские города. Это, по их мнению, лишь усиливает чувство бесперспективности войны для России. Они также обратили внимание на медленный темп наступления русских войск, что вызывает серьезные вопросы к эффективности их стратегических и тактических планов.

Кроме того, в российских пропагандистских эфирах начали звучать критические нотки по военному руководству России, которое, по мнению пропагандистов, не обеспечивает должной координации и эффективности в ведении боевых действий. Они подчеркнули, что украинские силы демонстрируют способность эффективно реагировать на удары, что делает общую картину войны более сложной для россиян.

Как уже писали "Комментарий ", командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко прогнозирует, что наиболее решающие бои российско-украинской войны состоятся в 2026 году, в том числе весной, летом и осенью. В эфире Украинского Радио он отметил, что основные конфликты будут проходить в Донецкой области, на стыке Донецкой и Харьковской областей, а также в Запорожской области.