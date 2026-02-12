logo_ukra

Не допоможе навіть закінчення війни: українців шокували прогнозом життя у Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Не допоможе навіть закінчення війни: українців шокували прогнозом життя у Києві

Олександр Харченко зазначив, що навіть негайне завершення війни та отримання репарацій від Росії не забезпечать швидкого відновлення знищених теплоелектроцентралей

12 лютого 2026, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Киянам слід налаштовуватися на тривалий період життя з обмеженнями електропостачання. Навіть у разі повного припинення бойових дій відновлення енергосистеми столиці до стабільного режиму без відключень триватиме не менше трьох років. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в подкасті "Суб’єктивно, але правдиво".

Не допоможе навіть закінчення війни: українців шокували прогнозом життя у Києві

Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив, що Київ залишається одним із найбільших споживачів електроенергії через концентрацію бізнесу, промисловості та населення. Саме тому навантаження на мережі є надзвичайно високим, а швидких рішень для повного відновлення наразі немає. За його словами, навіть якщо війна завершиться негайно, а Росія визнає поразку та почне виплачувати репарації, технічна реконструкція пошкоджених об’єктів вимагатиме років.

Харченко підкреслив, що відбудова знищених теплоелектроцентралей і мереж — складний інженерний процес, який неможливо прискорити лише фінансуванням. Водночас ситуація з теплопостачанням виглядає більш оптимістичною: підготувати систему до наступного опалювального сезону реально. Натомість із генерацією електроенергії проблем значно більше.

Ключовою причиною нинішньої кризи він називає недостатній рівень захисту енергетичних об’єктів засобами протиповітряної оборони, зокрема нестачу ракет для перехоплення балістичних цілей. Особливо руйнівною стала масована атака на початку року, коли значних пошкоджень зазнали столичні ТЕЦ. Саме після цього, за словами експерта, енергосистема Києва опинилася у вкрай складному становищі.

