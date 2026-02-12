Не поможет даже окончание войны: украинцев шокировали прогнозом жизни в Киеве

Киевлянам следует настраиваться на длительный период жизни с ограничениями электроснабжения. Даже в случае полного прекращения боевых действий возобновление энергосистемы столицы в стабильный режим без отключений будет длиться не менее трех лет. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте "Субъективно, но правдиво".

Фото: из открытых источников

Эксперт пояснил, что Киев остается одним из крупнейших потребителей электроэнергии из-за концентрации бизнеса, промышленности и населения. Именно поэтому нагрузка на сети чрезвычайно высока, а быстрых решений для полного восстановления пока нет. По его словам, даже если война завершится немедленно, а Россия признает поражение и начнет выплачивать репарации, техническая реконструкция поврежденных объектов потребует лет.

Харченко подчеркнул, что восстановление уничтоженных теплоэлектроцентралей и сетей — сложный инженерный процесс, который невозможно ускорить только финансированием. В то же время, ситуация с теплоснабжением выглядит более оптимистичной: подготовить систему к следующему отопительному сезону реально. Вместе с тем, с генерацией электроэнергии проблем значительно больше.

Ключевой причиной нынешнего кризиса он называет недостаточный уровень защиты энергетических объектов средствами противовоздушной обороны, в частности, недостаток ракет для перехвата баллистических целей. Особенно разрушительной стала массированная атака в начале года, когда значительные повреждения получили столичные ТЭЦ. Именно после этого, по словам эксперта, энергосистема Киева оказалась в крайне сложном положении.

