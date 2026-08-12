"Не для того Путін накопичує ракети": політолог розніс владу за відверту брехню

Війна Росії проти України не завершиться до зими, а українському суспільству потрібно чесно пояснити, яких викликів варто очікувати в холодний період. Про це заявив політолог Петро Олещук, коментуючи прогнози щодо можливого завершення бойових дій.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, постійні заяви про швидке закінчення війни можуть негативно впливати на настрої українців. Експерт вважає, що питання прогнозів та очікувань потрібно комунікувати на найвищому державному рівні.

"Треба це питання прокомунікувати на найвищому рівні", — наголосив Олещук.

Політолог закликав владу чітко пояснити громадянам, які ризики існують, на що Україна може розраховувати, а чого очікувати не варто.

"Вийдіть і скажіть: от так-то і так-то, є такі відповідні ризики, треба те-то і те-то робити. Цього робити не варто. На це можна розраховувати, на це розраховувати не можна", — зазначив він.

Олещук особливо розкритикував прогнози про те, що війна нібито завершиться вже до зими. На його думку, такі очікування не відповідають реальності та можуть мати негативні наслідки для суспільної свідомості.

"Розказувати про те, що ми там завершимо війну до зими, — неправильно, тому що це лише негативно потім буде впливати на суспільну свідомість", — сказав політолог.

Він також звернув увагу на підготовку Росії до тривалої кампанії. За словами Олещука, Москва накопичувала ракети не для того, щоб відмовитися від ударів найближчим часом.

"Ніяку війну ви не завершите до зими. Путін не для цього накопичував ракети. Він буде фігачити всю зиму, сподіваючись, що це принесе йому перемогу", — заявив експерт.

Водночас Олещук визнав, що далеко не всі рішення залежать безпосередньо від української влади. Зокрема, важливу роль відіграють позиції міжнародних партнерів та переговорний процес.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська атака на Новоросійськ завдала удару по одному з важливих каналів російського зернового експорту. Після атаки роботу призупинили два найбільші зернові термінали порту. Якщо перебої триватимуть, це може створити додаткові проблеми для російського бюджету.