"Не для того Путин накапливает ракеты": политолог разнес власть за откровенную ложь

Война России против Украины не завершится к зиме, а украинскому обществу нужно честно объяснить, какие вызовы следует ожидать в холодный период. Об этом заявил политолог Петр Олещук, комментируя прогнозы по возможному завершению боевых действий.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, постоянные заявления о скором окончании войны могут негативно влиять на настроения украинцев. Эксперт считает, что вопросы прогнозов и ожиданий следует коммуникировать на самом высоком государственном уровне.

"Нужно этот вопрос прокоммуникировать на самом высоком уровне", — отметил Олещук.

Политолог призвал власти четко объяснить гражданам, какие риски существуют, чего Украина может рассчитывать, а чего ожидать не стоит.

"Выйдите и скажите: вот так-то и так-то, есть такие соответствующие риски, надо то-то и то-то делать. Этого делать не стоит. На это можно рассчитывать, на это нельзя рассчитывать", — отметил он.

Олещук особо подверг критике прогнозы о том, что война якобы завершится уже к зиме. По его мнению, такие ожидания не отвечают реальности и могут иметь негативные последствия для общественного сознания.

"Рассказывать о том, что мы там завершим войну к зиме, — неправильно, потому что это лишь негативно будет влиять на общественное сознание", — сказал политолог.

Он также обратил внимание на подготовку России к продолжительной кампании. По словам Олещука, Москва накапливала ракеты не для того, чтобы отказаться от ударов в ближайшее время.

"Никакую войну вы не завершите к зиме. Путин не для этого копил ракеты. Он будет фигачить всю зиму в надежде, что это принесет ему победу", — заявил эксперт.

В то же время, Олещук признал, что далеко не все решения зависят непосредственно от украинской власти. В частности, немаловажную роль играют позиции международных партнеров и переговорный процесс.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинская атака на Новороссийск нанесла удар по одному из важных каналов российского зернового экспорта. После атаки работу приостановили два крупнейших зерновых терминала порта. Если перебои будут продолжаться, то это может создать дополнительные проблемы для российского бюджета.