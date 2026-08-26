Названо справжній кошмар Путіна, який змусить його пошкодувати про війну: що стане останньою краплею

Попри регулярні заяви Кремля про те, що російська економіка нібито адаптувалася до західних санкцій, справжньою загрозою для Володимира Путіна може виявитися не саме існування обмежень, а поступове виснаження ресурсної бази Росії. За роки війни Москва навчилася частково обходити санкційні бар’єри: використовувати посередників, вибудовувати складні схеми імпорту, переорієнтовувати торгівлю та залучати партнерів, готових постачати необхідні товари й компоненти. Однак такі механізми працюють лише доти, доки потрібні ресурси взагалі можна знайти та придбати. Нестача чого стане найбільшими ударом для можливості Кремля продовжувати війну в Україні? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, головною загрозою для Кремля є не стільки нові санкції, скільки момент, коли наслідки війни почнуть безпосередньо змінювати повсякденне життя росіян. Економічні труднощі можна пояснювати протистоянням із Заходом, однак дефіцит бензину, черги на АЗС, зростання вартості перевезень і товарів приховати пропагандою значно складніше. Особливо болючою може стати нестача дизельного пального, від якого залежить вантажний транспорт, сільське господарство, промислова логістика та значна частина військової техніки. Якщо перебої у роботі НПЗ набудуть системного характеру, проблема швидко вийде далеко за межі паливного ринку та безпосередньо зачепить економіку й забезпечення армії.

Не менш небезпечний для Москви фінансовий дефіцит, адже війна потребує дедалі більших витрат на армію, озброєння та підтримання внутрішньої стабільності. Скорочення нафтогазових доходів у поєднанні зі зростанням бюджетної діри поступово звужує можливості Кремля компенсувати економічні втрати грошима. Критичною може стати саме сукупність проблем: менше пального та доходів при одночасному подорожчанні війни.

Чат-бот Gemini вважає, що найбільша небезпека для Росії полягає у синергії трьох ключових нестач: вичерпанні бронетехніки з радянських резервів, гострому голоді на ринку праці та скороченні вільних грошових ресурсів. Попри войовничу риторику про потужність ВПК, російська оборонка переважно ремонтує та модернізує радянський спадок зі складів тривалого зберігання, а не виробляє принципово нові машини. Стрімке зменшення цих залишків разом із методичним нищенням тилової логістики заганяє війська РФ у кут, коли компенсувати втрати важкого озброєння буде просто нічим.

Ще один руйнівний фактор — вимивання бюджетних накопичень і роздуття фінансової діри в державному кошторисі. Воєнний сектор поглинає колосальну частку ресурсів, змушуючи владу урізати соціальні програми та спустошувати суверенні фонди. Як тільки збитки від зниження енергетичних прибутків і брак запчастин у критичних галузях — авіації, транспорті й енергетиці — сягнуть піку, Москва більше не зможе одночасно фінансувати бойові дії та підтримувати базовий рівень життя в країні. Саме ця реальна вичерпність матеріальних ресурсів, а не формальні дипломатичні обмеження, виб'є з-під Кремля можливість продовжувати агресію.

Чат-бот Copilot переконаний, що однією з найбільш уразливих точок Росії залишається здатність постійно поповнювати запаси озброєнь і боєприпасів. Висока інтенсивність війни потребує величезної кількості ракет, безпілотників, артилерійських снарядів і військової техніки, а власне виробництво не завжди дозволяє швидко компенсувати витрати. Саме тому Москва значною мірою зацікавлена у зовнішніх постачаннях та комплектуючих. Паралельно серйозним викликом залишається доступ до сучасних технологій — електроніки, мікрочипів і спеціалізованого обладнання.

Ще одним потенційно критичним фактором є дефіцит фінансових ресурсів. Тривала війна змушує Кремль спрямовувати дедалі більше коштів на оборонне виробництво, армію та компенсацію економічних втрат, одночасно підтримуючи соціальні видатки й цивільну економіку. Якщо доходи від експорту енергоресурсів скорочуватимуться, владі доведеться дедалі активніше шукати гроші всередині країни — через податки, запозичення або скорочення інших витрат. У результаті одночасна нестача зброї, критичних технологій і фінансів може створити ефект накопичення проблем, за якого підтримувати нинішній масштаб війни для Росії ставатиме дедалі дорожче та складніше.

Загалом усі три версії ШІ переконані, що головною загрозою для Кремля може стати не окремий санкційний пакет, а накопичення дефіцитів одразу в кількох критичних сферах. Нестача озброєнь і технологій, проблеми з пальним, скорочення доходів та постійне зростання вартості війни поступово звужуватимуть можливості Москви підтримувати нинішній темп агресії. Росія ще має значні ресурси й здатна адаптуватися до тиску, однак кожен новий обхід санкцій робить війну дорожчою та посилює залежність від зовнішніх партнерів. Критичний момент для Путіна може настати тоді, коли одночасно доведеться обирати між потребами фронту, стабільністю економіки та збереженням звичного рівня життя населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності України та окреслив теми, щодо яких Варшава прагне домовитися з Києвом. Про зміст листа розповів керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.