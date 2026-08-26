Назван настоящий кошмар Путина, который заставит его пожалеть о войне: что станет последней каплей

Несмотря на регулярные заявления Кремля о том, что российская экономика якобы адаптировалась к западным санкциям, настоящей угрозой Владимиру Путину может оказаться не само существование ограничений, а постепенное истощение ресурсной базы России. За годы войны Москва научилась частично обходить санкционные барьеры: использовать посредников, строить сложные схемы импорта, переориентировать торговлю и привлекать партнеров, готовых поставлять необходимые товары и компоненты. Однако такие механизмы работают только до тех пор, пока нужные ресурсы вообще можно найти и приобрести. Нехватка чего станет самым большим ударом для возможности Кремля продолжать войну в Украине? Портал "Комментарии" решил выяснить мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , главной угрозой для Кремля являются не столько новые санкции, сколько момент, когда последствия войны начнут напрямую изменять повседневную жизнь россиян. Экономические трудности можно объяснять противостоянием с Западом, однако дефицит бензина, очереди на АЗС, рост стоимости перевозок и товаров скрыть пропагандой гораздо сложнее. Особенно болезненным может оказаться недостаток дизельного горючего, от которого зависит грузовой транспорт, сельское хозяйство, промышленная логистика и значительная часть военной техники. Если перебои в работе НПЗ приобретут системный характер, проблема быстро выйдет далеко за пределы топливного рынка и непосредственно затронет экономику и обеспечение армии.

Не менее опасный для Москвы финансовый дефицит, ведь война требует все больших расходов на армию, вооружение и поддержание внутренней стабильности. Сокращение нефтегазовых доходов в сочетании с ростом бюджетной дыры постепенно сужает возможности Кремля компенсировать экономические потери деньгами. Критической может стать именно совокупность проблем: меньше горючего и доходов при одновременном удорожании войны.

Чат-бот Gemini считает, что наибольшая опасность для России заключается в синергии трех ключевых недостатков: истощении бронетехники из советских резервов, остром голоде на рынке труда и сокращении свободных денежных ресурсов. Несмотря на воинственную риторику о мощности ВПК, российская оборонка в основном ремонтирует и модернизирует советское наследие из складов длительного хранения, а не производит принципиально новые машины. Стремительное уменьшение этих остатков вместе с методическим уничтожением тыловой логистики загоняет войска РФ в угол, когда компенсировать потери тяжелого вооружения будет просто нечем.

Еще один разрушительный фактор — вымывание бюджетных накоплений и раздутие финансовой дыры в государственной смете. Военный сектор поглощает колоссальную часть ресурсов, заставляя власти урезать социальные программы и опустошать суверенные фонды. Как только ущерб от снижения энергетических прибылей и нехватка запчастей в критических отраслях — авиации, транспорте и энергетике — дойдут до пика, Москва больше не сможет одновременно финансировать боевые действия и поддерживать базовый уровень жизни в стране. Именно это реальное исчерпывание материальных ресурсов, а не формальные дипломатические ограничения, выбьет из-под Кремля возможность продолжать агрессию.

Чат-бот Copilot убежден, что одной из самых уязвимых точек России остается способность постоянно пополнять запасы вооружений и боеприпасов. Высокая интенсивность войны нуждается в огромном количестве ракет, беспилотников, артиллерийских снарядов и военной техники, а собственное производство не всегда позволяет быстро компенсировать затраты. Именно поэтому Москва в значительной степени заинтересована во внешних поставках и комплектующих. Параллельно серьезным вызовом остается доступ к современным технологиям – электронике, микрочипам и специализированному оборудованию.

Еще одним потенциально критическим фактором есть дефицит финансовых ресурсов. Длительная война заставляет Кремль направлять все большее количество средств на оборонное производство, армию и компенсацию экономических потерь, одновременно поддерживая социальные расходы и гражданскую экономику. Если доходы от экспорта энергоресурсов будут сокращаться, власти придется все активнее искать деньги внутри страны — из-за налогов, заимствований или сокращения других расходов. В результате одновременная нехватка оружия, критических технологий и финансов может создать эффект накопления проблем, при котором поддерживать нынешний масштаб войны для России будет становиться все дороже и сложнее.

В общем, все три версии ИИ убеждены, что главной угрозой для Кремля может стать не отдельный санкционный пакет, а накопление дефицитов сразу в нескольких критических сферах. Нехватка вооружений и технологий, проблемы с горючим, сокращение доходов и постоянный рост стоимости войны будут постепенно сужать возможности Москвы поддерживать нынешний темп агрессии. Россия еще имеет значительные ресурсы и способна адаптироваться к давлению, однако каждый новый обход санкций делает войну более дорогой и усиливает зависимость от внешних партнеров. Критический момент для Путина может наступить, когда одновременно придется выбирать между потребностями фронта, стабильностью экономики и сохранением привычного уровня жизни населения.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины и очертил темы, по которым Варшава стремится договориться с Киевом. О содержании письма рассказал руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.