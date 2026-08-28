Названо дві приголомшливі причини, чому Путін готує мобілізацію: гучна заява

У Росії можуть готуватися до нового етапу мобілізації через скорочення резерву громадян, готових добровільно йти на війну за високі виплати. Водночас Кремль може використати мобілізаційні заходи не лише для поповнення армії, а й для посилення своїх позицій у можливих переговорах. Таку думку висловив політтехнолог Юрій Подорожній.

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За його словами, російська влада наразі заперечує підготовку масштабної мобілізації, однак низка непрямих ознак може свідчити про протилежне. Однією з причин експерт називає поступове вичерпання прошарку росіян, яких вдавалося залучати до війська великими контрактними виплатами.

Подорожній припускає, що до виборів у Державну думу Кремль навряд чи піде на непопулярне рішення. Після формування нового складу парламенту відповідальність за мобілізаційні заходи можна буде частково перекласти на депутатів, мінімізуючи політичні ризики безпосередньо для Путіна.

Підготовка масштабного призову також потребує часу. Необхідно створити місця для розміщення мобілізованих, організувати їхнє навчання, забезпечити зброєю, формою та іншими ресурсами. Тому між політичним рішенням і появою нових підрозділів на фронті можуть минути місяці.

Політтехнолог називає ще одну можливу причину підготовки мобілізації — спробу Кремля підвищити ставки.

"Мобілізація потрібна Росії з двох причин. Перше — це нагнітання і підняття ставок", — зазначив Подорожній.

На його думку, демонстративне нарощування людського ресурсу може стати сигналом для західних розвідок і використовуватися Москвою для залякування можливістю подальшої ескалації, зокрема проти НАТО.

Другий сценарій пов'язаний із дипломатією. Якщо Росія розпочне активну мобілізацію напередодні переговорів, Кремль може спробувати представити це як доказ готовності продовжувати війну та використати як додатковий важіль тиску.

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