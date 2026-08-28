Названы две впечатляющие причины, по которым Путин готовит мобилизацию: громкое заявление

В России могут готовиться к новому этапу мобилизации из-за сокращения резерва граждан, готовых добровольно идти на войну за высокие выплаты. В то же время, Кремль может использовать мобилизационные меры не только для пополнения армии, но и для усиления своих позиций в возможных переговорах. Такое мнение высказал политтехнолог Юрий Подорожний.

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По его словам, российские власти сейчас отрицают подготовку масштабной мобилизации, однако ряд косвенных признаков может свидетельствовать об обратном. Одной из причин эксперт называет постепенное исчерпание слоя россиян, которых удавалось привлекать в армию крупными контрактными выплатами.

Путешественник предполагает, что до выборов в Государственную думу Кремль вряд ли пойдет на непопулярное решение. После формирования нового состава парламента ответственность за мобилизационные меры можно будет частично переложить на депутатов, минимизируя политические риски непосредственно Путину.

Подготовка масштабного призыва также требует времени. Необходимо создать места для размещения мобилизованных, организовать обучение, обеспечить оружием, формой и другими ресурсами. Поэтому между политическим решением и появлением новых подразделений на фронте могут пройти месяцы.

Политтехнолог называет еще одну возможную причину подготовки мобилизации – попытку Кремля повысить ставки.

"Мобилизация нужна России по двум причинам. Первое — это нагнетание и поднятие ставок", — отметил Подорожный.

По его мнению, демонстративное наращивание человеческого ресурса может стать сигналом для западных разведок и использоваться Москвой для устрашения возможностью дальнейшей эскалации, в частности против НАТО.

Второй сценарий связан с дипломатией. Если Россия приступит к активной мобилизации накануне переговоров, Кремль может попытаться представить это как доказательство готовности продолжать войну и использовать как дополнительный рычаг давления.

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