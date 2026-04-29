Найжорсткіше покарання за війну вже близько: Європа готується до історичного кроку щодо Путіна
Найжорсткіше покарання за війну вже близько: Європа готується до історичного кроку щодо Путіна

Європарламент готує резолюцію із закликом якнайшвидше завершити створення Спеціального трибуналу щодо Путіна

29 квітня 2026, 15:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

У четвер, 30 квітня, Європейський парламент у Страсбурзі планує розглянути та ухвалити резолюцію, яка містить заклик до прискореного запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Окремим пунктом документа передбачено вимогу максимально швидко завершити всі процедурні етапи створення механізму відповідальності. У тексті проєкту також міститься пряма згадка: "Європарламент готує резолюцію, у якій закличе якнайшвидше довести до кінця створення Спецтрибуналу для Путіна".

Голосування заплановане на проміжок часу з 13:00 до 14:00 за київським часом.

У проєкті резолюції під назвою "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні" зазначається підтримка ініціативи Європейського Союзу щодо укладення Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу. Це, згідно з документом, дозволить ЄС долучитися до керівного комітету як повноправний учасник. 

Окремо євродепутати планують звернутися до держав-членів ЄС із закликом приєднатися до цієї міжнародної правової ініціативи та підтримати її реалізацію.

Також у резолюції вітається рішення Нідерландів прийняти початкову фазу роботи трибуналу. Водночас Європарламент закликає активізувати консультації щодо розміщення наступного етапу інституції та фіналізації організаційних рішень. 

У документі підкреслюється: "Європарламент закликає ЄС та його держави-члени продовжувати підтримувати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та ввести його в дію якнайшвидше".

