Самое жесткое наказание за войну уже близко: Европа готовится к историческому шагу по отношению к Путину

В четверг, 30 апреля, Европейский парламент в Страсбурге планирует рассмотреть и принять резолюцию, содержащую призыв к ускоренному запуску Специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Отдельным пунктом документа предусмотрено требование максимально быстро завершить все процедурные этапы создания механизма ответственности. В тексте проекта также содержится прямое упоминание: "Европарламент готовит резолюцию, в которой призовет как можно быстрее довести до конца создание Спецтрибунала для Путина".

Голосование запланировано на промежуток времени с 13.00 до 14.00 по киевскому времени.

В проекте резолюции под названием "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине" отмечается поддержка инициативы Европейского Союза по заключению Расширенного частичного соглашения о создании Спецтрибунала. Это согласно документу позволит ЕС присоединиться к руководящему комитету как полноправный участник.

Отдельно евродепутаты планируют обратиться к государствам-членам ЕС с призывом присоединиться к этой международной правовой инициативе и поддержать ее реализацию.

Также в резолюции приветствуется решение Нидерландов принять начальную фазу работы трибунала. В то же время, Европарламент призывает активизировать консультации по размещению следующего этапа институции и финализации организационных решений.

В документе подчеркивается: "Европарламент призывает ЕС и его государства-члены продолжать поддерживать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и ввести его в действие как можно быстрее".

