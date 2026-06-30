Найжахливіший сценарій для Зеленського: названо головний страх президента України

Володимир Зеленський увійшов в історію як лідер, який не зламався під тиском повномасштабного російського вторгнення. Однак за публічними заявами про стійкість ховається глибоке усвідомлення вразливості України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який найбільший страх Зеленського у повномасштабній війні Росії проти України.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільший страх президента Володимира Зеленського у повномасштабній війні полягає у втраті української державності та здатності країни чинити опір. Найімовірніше, найближчим часом президент і надалі концентруватиме зусилля на збереженні міжнародної коаліції підтримки, розвитку оборонної промисловості та посиленні внутрішньої стійкості України. Якщо допомога партнерів залишатиметься стабільною, ризики реалізації найгірших сценаріїв зменшаться. Водночас затягування війни вимагатиме дедалі складніших політичних і економічних рішень, а питання збереження єдності держави залишатиметься ключовим викликом.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найбільше Зеленського лякає перспектива, коли Україна перетвориться на "забуту війну" на тлі глобальних конфліктів, а її доля вирішуватиметься без її участі у великих геополітичних угодах. Він чітко бачить, що без постійної підтримки та тиску Заходу на Росію, війна може затягнутися на роки із виснажливими наслідками. У відповідь на це Київ робить ставку на розвиток власної оборонної промисловості та пошук нових союзників у Європі, щоб зменшити критичну залежність від одного партнера. Однак, повна заміна американської військової та розвідувальної допомоги є малоймовірною. Головною метою Зеленського залишається уникнути сценарію, за якого Україна буде змушена капітулювати через брак ресурсів або буде принесена в жертву заради великої угоди між великими державами.

Чат-бот Grok прогнозує, що у найближчі місяці-роки найбільша загроза для Зеленського — не тактичні прориви росіян, а ерозія єдності Заходу. Якщо конфлікти в інших регіонах триватимуть, а економічний тиск на союзників зростатиме, підтримка може стати вибірковою. Це змусить Київ шукати компроміси, але без гарантій безпеки вони ризикують стати паузою для нового наступу. Оптимальний сценарій — посилення санкцій і спільного виробництва озброєнь. Інакше втома перетвориться на головну зброю Кремля. Україна тримається завдяки волі народу, але лідер не може ігнорувати, як зовнішня солідарність визначає стратегічну перспективу. Тільки поєднання військової стійкості та дипломатичного тиску на Росію дозволить уникнути найгіршого.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що головний страх Володимира Зеленського пов'язаний не з особистою безпекою, а з майбутнім України. Вони по-різному формулюють ризики, але ключовими називають можливе ослаблення міжнародної підтримки, затягування війни, виснаження ресурсів та загрозу втрати державної стійкості. На думку штучного інтелекту, саме збереження єдності українського суспільства та підтримки західних союзників залишатиметься визначальним фактором для здатності України протистояти російській агресії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про головний страх Путіна у війні.