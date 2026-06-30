Владимир Зеленский вошел в историю как лидер, не сломавшийся под давлением полномасштабного российского вторжения. Однако за публичными заявлениями об устойчивости скрывается глубокое осознание уязвимости Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой самый большой страх Зеленского в полномасштабной войне России против Украины.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наибольший страх президента Владимира Зеленского в полномасштабной войне заключается в потере украинской государственности и способности страны сопротивляться. Скорее всего, в ближайшее время президент и дальше будет концентрировать усилия на сохранении международной коалиции поддержки, развития оборонной промышленности и усилении внутренней устойчивости Украины. Если помощь партнеров будет стабильной, риски реализации худших сценариев уменьшатся. В то же время, затягивание войны потребует все более сложных политических и экономических решений, а вопрос сохранения единства государства будет оставаться ключевым вызовом.

Чат-бот Deepseek отмечает, что больше Зеленского пугает перспектива, когда Украина превратится в "забытую войну" на фоне глобальных конфликтов, а ее судьба будет решаться без ее участия в крупных геополитических соглашениях. Он ясно видит, что без постоянной поддержки и давления Запада на Россию, война может затянуться на годы с изнурительными последствиями. В ответ Киев делает ставку на развитие собственной оборонной промышленности и поиск новых союзников в Европе, чтобы уменьшить критическую зависимость от одного партнера. Однако полная замена американской военной и разведывательной помощи маловероятна. Главной целью Зеленского остается избежать сценария, при котором Украина будет вынуждена капитулировать из-за нехватки ресурсов или будет принесена в жертву ради большого соглашения между великими государствами.

Чат-бот Grok прогнозирует, что в ближайшие месяцы-года самая большая угроза для Зеленского – не тактические прорывы россиян, а эрозия единства Запада. Если конфликты в других регионах будут продолжаться, а экономическое давление на союзников будет расти, поддержка может стать выборочной. Это заставит Киев искать компромиссы, но без гарантий безопасности они рискуют стать паузой нового наступления. Оптимальный сценарий – усиление санкций и совместного производства вооружений. Иначе усталость превратится в главное оружие Кремля. Украина держится благодаря воле народа, но лидер не может игнорировать, как внешняя солидарность определяет стратегическую перспективу. Только сочетание военной устойчивости и дипломатического давления на Россию позволит избежать худшего.

Все три чата сходятся на том, что главный страх Владимира Зеленского связан не с личной безопасностью, а с будущим Украины. Они различно формулируют риски, но ключевыми называют возможное ослабление международной поддержки, затягивание войны, истощение ресурсов и угрозу потери государственной устойчивости. По мнению искусственного интеллекта, именно сохранение единства украинского общества и поддержка западных союзников будет оставаться определяющим фактором для способности Украины противостоять российской агрессии.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главном страхе Путина в войне.