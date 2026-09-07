Найважчий вибір Зеленського ще попереду: озвучено страшний прогноз відмови України від мирного плану США

Якщо США запропонують Україні конкретний план завершення війни, це стане моментом істини для Києва. З одного боку, американська ініціатива може виглядати як шанс на припинення бойових дій і зменшення втрат. З іншого — існує ризик, що такий план міститиме компроміси, які суперечать національним інтересам. Зеленський опиниться перед дилемою: погодитися на умови союзника чи сказати "ні" й продовжити боротьбу. Який вибір може стати вирішальним для України? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, головним для Зеленського стане не саме питання "так" чи "ні", а конкретна ціна американської пропозиції. Якщо план передбачатиме припинення вогню без юридичного визнання окупації, збереження сильної української армії та реальні гарантії безпеки, Київ матиме серйозні підстави його розглядати. Набагато складнішою буде ситуація, якщо від України вимагатимуть юридичних територіальних поступок, обмеження ЗСУ або відмови від стратегічних союзів. Тоді швидке завершення бойових дій може створити умови для значно небезпечнішої війни через кілька років.

Є й інша проблема — відмова від американської пропозиції може мати політичну ціну. Зеленському доведеться переконати Вашингтон, що українське "ні" означає не відмову від миру, а незгоду з конкретними умовами. Саме тому Києву буде важливо запропонувати власну альтернативу, яку підтримають європейські партнери.

Чат-бот Copilot вважає, що перший варіант для Зеленського — погодитися на запропонований план, якщо Вашингтон представить його як реальний шлях до швидкого припинення бойових дій. Проте ціна такого рішення може виявитися надзвичайно високою, особливо якщо домовленості передбачатимуть територіальні поступки, обмеження оборонних можливостей України або недостатньо надійні гарантії безпеки.

Протилежний сценарій — відхилити американську пропозицію, якщо її умови перетинатимуть принципові червоні лінії. Це дозволить зберегти позицію Києва, однак створить іншу проблему: Україні доведеться продовжувати війну та переконувати партнерів не скорочувати військову й фінансову підтримку. Найбільш вірогідним компромісним шляхом може стати часткове прийняття американського плану з вимогою змінити найбільш суперечливі положення. Київ може підтримати припинення вогню, обмін полоненими, економічні домовленості чи інші елементи угоди, але відмовитися від пунктів, які загрожують суверенітету та майбутній безпеці держави.

Чат-бот Gemini переконаний, що замість категоричної відмови від американського плану або безумовного прийняття його умов Зеленський, найімовірніше, спробує перевести дискусію в процес узгодження деталей. Київ може підтримати саму ідею припинення бойових дій і дипломатичного врегулювання, одночасно запропонувавши зміни до найбільш неприйнятних пунктів. Це дозволить Україні не виглядати стороною, яка блокує мир, але й не погоджуватися на небезпечні поступки. Головною умовою компромісів можуть стати конкретні та юридично закріплені гарантії безпеки на випадок повторної агресії Росії.

Водночас Зеленський може спробувати залучити європейських партнерів, щоб посилити переговорні позиції Києва та збалансувати можливий тиск Вашингтона. Підтримка Європи дасть Україні більше можливостей вимагати коригування американського плану. Таким чином, Зеленський може обрати не між простими "так" і "ні", а третій шлях — погодитися на переговори, одночасно домагаючись зміни умов, які суперечать ключовим інтересам України.

Загалом усі три версії ШІ вважають, що якщо США запропонують конкретний план миру, Зеленський опиниться перед вибором між швидким завершенням війни та збереженням національних інтересів. Для України головне — не допустити, щоб мирна ініціатива перетворилася на інструмент капітуляції. Лише тверде відстоювання суверенітету й безпеки може зробити будь-який план реальним кроком до справжнього миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва навряд чи приніс Україні позитивні пропозиції. Натомість найближчим часом Київ може зіткнутися з новою хвилею сильного дипломатичного та військового тиску.