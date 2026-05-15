"Найстрашніше обличчя війни": ракета РФ на Дарниці забрала життя 12-річної доньки загиблого захисника

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки масштабної російської атаки, яка призвела до значних людських втрат. Станом на ранок 15 травня в Дарницькому районі столиці підтверджено загибель 24 осіб, серед яких троє дітей. Рятувальні служби працювали безперервно протягом доби, розбираючи завали та шукаючи зниклих після влучання ракети в житлову багатоповерхівку.

За оновленими даними ДСНС, унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 48 людей, серед них двоє дітей. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 30 осіб, яким надали необхідну допомогу. Пошукові роботи тривають, адже частина мешканців досі вважається зниклими безвісти.

Особливо трагічним став випадок загибелі 12-річної школярки Любави Яковлєвої, яка навчалася у 6 класі київського ліцею №323. За попередніми даними, її старша сестра також могла опинитися під завалами зруйнованого будинку.

Відомо, що родина дівчинки вже пережила втрату: її батько, військовослужбовець Євген Яковлєв із позивним "Рижий", загинув у 2023 році під час виконання бойового завдання на фронті. Таким чином, війна вдруге вдарила по одній родині, забравши життя дитини.

Інформацію про загибель школярки підтвердили на сторінці навчального закладу, де висловили співчуття матері та близьким. У дописі зазначили, що трагедія стала черговим нагадуванням про ціну війни та її наслідки для цивільних.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 15 травня російські окупаційні війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території Одеської області, внаслідок якої постраждали двоє цивільних, серед них — 12-річна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.