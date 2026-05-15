"Самое страшное лицо войны": ракета РФ на Дарнице унесла жизни 12-летней дочери погибшего защитника

В Киеве продолжают ликвидировать последствия масштабной российской атаки, приведшей к значительным человеческим потерям. По состоянию на утро 15 мая в Дарницком районе столицы подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Спасательные службы работали непрерывно в течение суток, разбирая завалы и отыскивая пропавших после попадания ракеты в жилую многоэтажку.

По обновленным данным ГСЧС, в результате обстрела пострадали по меньшей мере 48 человек, среди них двое детей. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 30 человек, которым оказали необходимую помощь. Поисковые работы продолжаются, ведь часть жителей до сих пор считается пропавшими без вести.

Особо трагическим стал случай гибели 12-летней школьницы Любавы Яковлевой, которая училась в 6 классе киевского лицея №323. По предварительным данным, ее старшая сестра тоже могла оказаться под завалами разрушенного дома.

Известно, что семья девочки уже пережила потерю: ее отец, военнослужащий Евгений Яковлев с позывным "Рыжий", погиб в 2023 году во время выполнения боевого задания на фронте. Таким образом, война вторично ударила по одной семье, унеся жизнь ребенка.

Информацию о гибели школьницы подтвердили на странице учебного заведения, где выразили соболезнования матери и близким. В сообщении отметили, что трагедия стала очередным упоминанием о цене войны и ее последствиях для гражданских.

в ночь на 15 мая российские оккупационные войска совершили комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Одесской области, в результате которой пострадали двое гражданских, среди них — 12-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.