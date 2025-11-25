Найскладніше вже пережили: українцям прямо сказали, чого чекати взимку

Україна вступає у новий зимовий сезон після найскладнішого періоду 2022 року, коли масовані атаки Росії серйозно вражали енергетику, а засобів ППО катастрофічно бракувало. Сьогодні ситуація краща, але загроза нових обстрілів та локальних блекаутів залишається. Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що визначатиме складність цієї зими для України. Він виділив кілька факторів, які впливатимуть на рівень напруженості в країні.

Фото: 24Канал

За словами Світанa, найважчий період припав на час, коли країна не мала достатніх засобів ППО і Росія могла безперешкодно запускати різні типи ракет. Тоді енергосистема була вразливою, а атаки інколи відбувалися сотнями. Нині ситуація змінилася завдяки збільшенню кількості засобів протиповітряної оборони.

"Ми пережили найскладнішу зиму, коли ППО не було, а росіяни діяли без обмежень", – підкреслив полковник запасу.

Попереду залишаються складні місяці, адже удари Росії триватимуть. Україна може зіштовхнутися з частковими відключеннями електрики та локальними блекаутами. Проте зима буде проходити контрольовано, і країна зможе зберегти стійкість навіть у разі нових атак.

Зменшити втрати можливо лише за умови посилення ППО: збільшення щільності фронтових та об’єктових систем, а також введення в експлуатацію легкомоторної авіації, якої досі не закуплено. Без цього окремі напрямки залишатимуться вразливими для ракетних ударів.

"Питання у втраті, і її можна мінімізувати. Це робиться посиленням ППО, фронтової та об’єктової оборони, а також залученням легкомоторної авіації", – пояснив Світан.

Такі заходи дозволять краще витримувати масовані атаки Росії, знизять навантаження на енергосистему та закриють вразливі ділянки повітряного простору.

Ще одним важливим фактором є удари по російській економіці. Світан зазначив, що ключова задача – створювати проблеми для РФ через удари по нафтопереробних та газових заводах, енергетичних об’єктах і критичній інфраструктурі. Локальні блекаути у Москві можуть змінити підхід Кремля до продовження атак на Україну.

"Нам потрібно впливати на економіку Росії, завдаючи ударів по НПЗ, енергетиці та створюючи блекаути у Москві, щоб вони пережили зиму гірше за нас", – сказав полковник.

Сили оборони України системно працюють по російських тилах уже кілька місяців, і важливо не зупиняти цю активність. Особливу загрозу можуть становити мирні ініціативи, що послаблять санкції проти Москви та обмежать удари по її інфраструктурі, що ускладнить становище України в наступну зиму.

Як вже писали "Коментарі", китайські компанії значно підняли ціни на сировину та товари для російського військово-промислового комплексу, що викликає невдоволення серед російських чиновників, які очікували на більш лояльну поведінку з боку Пекіна. Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на дослідження Інституту економік, що розвиваються, при Банку Фінляндії (BOFIT).