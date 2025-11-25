Сложнее всего уже пережили: украинцам прямо сказали, чего ждать зимой

Украина вступает в новый зимний сезон после сложнейшего периода 2022 года, когда массированные атаки России серьезно поражали энергетику, а средств ПВО катастрофически не хватало. Сегодня ситуация лучше, но угроза новых обстрелов и локальных блекаутов остается. Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что будет определять сложность этой зимой для Украины. Он выделил несколько факторов, влияющих на уровень напряженности в стране.

Фото: 24Канал

По словам Свитанa, самый тяжелый период пришелся на время, когда у страны не было достаточных средств ПВО и Россия могла беспрепятственно запускать различные типы ракет. Тогда энергосистема была уязвимой, а атаки иногда происходили сотнями. В настоящее время ситуация изменилась благодаря увеличению количества средств противовоздушной обороны.

"Мы пережили самую сложную зиму, когда ПВО не было, а россияне действовали без ограничений", — подчеркнул полковник запаса.

Впереди остаются сложные месяцы, ведь удары России будут продолжаться. Украина может столкнуться с частными отключениями электричества и локальными блекаутами. Однако зима будет проходить контролируемо и страна сможет сохранить устойчивость даже в случае новых атак.

Уменьшить потери можно только при условии усиления ПВО: увеличения плотности фронтовых и объектовых систем, а также ввода в эксплуатацию легкомоторной авиации, до сих пор не закупленной. Без этого отдельные направления будут оставаться уязвимыми для ракетных ударов.

"Вопрос в потере, и его можно минимизировать. Это делается усилением ПВО, фронтовой и объектовой обороны, а также привлечением легкомоторной авиации", – объяснил Свитан.

Такие меры позволят лучше выдерживать массированные атаки России, снизят нагрузку на энергосистему и закроют уязвимые участки воздушного пространства.

Еще одним немаловажным фактором являются удары по российской экономике. Свитан отметил, что ключевая задача – создавать проблемы для РФ из-за ударов по нефтеперерабатывающим и газовым заводам, энергетическим объектам и критической инфраструктуре. Локальные блекауты в Москве могут изменить подход Кремля к продолжению атак на Украину.

"Нам нужно влиять на экономику России, нанося удары по НПЗ, энергетике и создавая блекауты в Москве, чтобы они пережили зиму хуже нас", – сказал полковник.

Силы обороны Украины системно работают по российским тылам уже несколько месяцев, и важно не останавливать эту активность. Особую угрозу могут представлять мирные инициативы, которые ослабят санкции против Москвы и ограничат удары по ее инфраструктуре, что усложнит положение Украины в следующую зиму.

