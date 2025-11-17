Найгірше, що міг уявити Путін: стало відомо про фатальний сценарій для Кремля

Зростання податків, погіршення економічної ситуації та зниження рівня життя сприяють накопиченню соціальної напруги серед населення Росії. Умови загальної мобілізації на тлі економічного спаду можуть ще більше погіршити фінансовий стан країни та посилити невдоволення громадян. Такі оцінки в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив економіст і координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Фото: з відкритих джерел

Як приклад він навів опитування Центробанку РФ, за результатами якого переважна більшість ключових факторів, що хвилюють населення, мають негативний характер. Замість покращення ситуації громадяни країни-агресора відчувають лише погіршення. Економічні рішення влади — зокрема підвищення ПДВ, скорочення спрощеної системи оподаткування та зростання цін — сприяють подальшому накопиченню невдоволення.

"Як саме це проявиться у жорсткому авторитарному режимі, передбачити важко. Історія демонструє різні сценарії: іноді маси виходять на протести і зміщують владу, іноді еліти усувають "втомленого лідера", а іноді лідери самі падають через стрес чи хвороби. Сценарій невідомий, але без сумніву, ситуація наближається до перелому", — зазначив Гетьман.

Ще одним негативним фактором стало різке зменшення виплат найманцям у багатьох регіонах Росії, через що кількість охочих йти на фронт скоротилася, а ризики примусової мобілізації зросли. За словами експерта, економічні проблеми та зниження бюджетних надходжень не дозволяють країні-агресору підтримувати високі виплати, що лише посилює соціальне невдоволення.

