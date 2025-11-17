Хуже всего, что мог представить Путин: стало известно о роковом сценарии для Кремля

Рост налогов, ухудшение экономической ситуации и понижение уровня жизни способствуют скоплению социальной напряженности посреди населения России. Условия общей мобилизации на фоне экономического спада могут еще больше усугубить финансовое состояние страны и усилить недовольство граждан. Такие оценки в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Фото: из открытых источников

В качестве примера он привел опрос Центробанка РФ, по результатам которого подавляющее большинство ключевых факторов, волнующих население, носят отрицательный характер. Вместо улучшения ситуации граждане страны-агрессора ощущают только ухудшение. Экономические решения власти — в частности, повышение НДС, сокращение упрощенной системы налогообложения и рост цен — способствуют дальнейшему накоплению недовольства.

"Как именно это проявится в жестком авторитарном режиме, предугадать трудно. История демонстрирует разные сценарии: иногда массы выходят на протесты и смещают власть, иногда элиты устраняют "уставшего лидера", а иногда лидеры сами падают из-за стресса или болезни. Сценарий неизвестный, но без сомнения, ситуация приближается".

Еще одним негативным фактором стало резкое уменьшение выплат наемникам во многих регионах России, из-за чего количество желающих уходить на фронт сократилось, а риски принудительной мобилизации выросли. По словам эксперта, экономические проблемы и снижение бюджетных поступлений не позволяют стране-агрессору поддерживать высокие выплаты, что лишь усугубляет социальное недовольство.

