Хуже всего, что мог представить Путин: стало известно о роковом сценарии для Кремля
Хуже всего, что мог представить Путин: стало известно о роковом сценарии для Кремля

Полномасштабная мобилизация на фоне экономического спада способна усугубить финансовые трудности и усилить социальное напряжение.

17 ноября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Рост налогов, ухудшение экономической ситуации и понижение уровня жизни способствуют скоплению социальной напряженности посреди населения России. Условия общей мобилизации на фоне экономического спада могут еще больше усугубить финансовое состояние страны и усилить недовольство граждан. Такие оценки в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Хуже всего, что мог представить Путин: стало известно о роковом сценарии для Кремля

Фото: из открытых источников

В качестве примера он привел опрос Центробанка РФ, по результатам которого подавляющее большинство ключевых факторов, волнующих население, носят отрицательный характер. Вместо улучшения ситуации граждане страны-агрессора ощущают только ухудшение. Экономические решения власти — в частности, повышение НДС, сокращение упрощенной системы налогообложения и рост цен — способствуют дальнейшему накоплению недовольства.

"Как именно это проявится в жестком авторитарном режиме, предугадать трудно. История демонстрирует разные сценарии: иногда массы выходят на протесты и смещают власть, иногда элиты устраняют "уставшего лидера", а иногда лидеры сами падают из-за стресса или болезни. Сценарий неизвестный, но без сомнения, ситуация приближается".

Еще одним негативным фактором стало резкое уменьшение выплат наемникам во многих регионах России, из-за чего количество желающих уходить на фронт сократилось, а риски принудительной мобилизации выросли. По словам эксперта, экономические проблемы и снижение бюджетных поступлений не позволяют стране-агрессору поддерживать высокие выплаты, что лишь усугубляет социальное недовольство.

Как уже писали "Комментарии", эксперт по международной энергетике и безопасности Михаил Гончар выразил мнение, что восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины требует гораздо больше времени, чем это могло бы показаться.



