Найгірше для України ще попереду: Пєсков зробив цинічну заяву про війну

У Кремлі заявили, що Україна нібито має "заплатити ціну" за дії останніх місяців, а російські удари по українській території є частиною цієї відповіді. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва має намір домогтися того, щоб у майбутньому ніхто не наважувався планувати "нищівні удари" по Росії. Пєсков фактично пов'язав продовження російських атак із діями України на російській території.

"Україні доведеться заплатити ціну", — заявив представник Кремля, стверджуючи, що наслідки для української сторони вже виявляються у вигляді ударів російської армії.

При цьому Пєсков не розкрив конкретних рішень російського керівництва і не повідомив, які саме нові заходи Москва планує вжити. Його заява прозвучала на тлі взаємних ударів по військових та інфраструктурних об'єктах.

Окремо прес-секретар Кремля торкнувся теми переговорів про припинення війни. Однак жодних нових подробиць про можливе поновлення переговорного процесу він не навів.

Пєсков лише заявив, що Володимир Путін раніше нібито докладно виклав позицію російської сторони. Таким чином, Москва поки не повідомила про якісь нові пропозиції чи зміну своїх вимог.

Ще однією темою коментаря стали відносини Росії та США у сфері контролю над озброєннями. За словами Пєскова, відповідний діалог необхідно було відновити "ще вчора".

Заява Кремля прозвучала на тлі ескалації далеких ударів. Україна регулярно атакує російські військові, нафтові та логістичні об'єкти, тоді як Росія завдає масштабних ударів по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі.

При цьому російська сторона традиційно подає свої атаки як відповідь на дії України. Київ, у свою чергу, заявляє, що дальні удари є частиною захисту від російської агресії та спрямовані насамперед на об'єкти, пов'язані із забезпеченням російської армії.

Нові заяви Пєскова не містять конкретного плану подальших дій Кремля, проте демонструють, що Москва поки що не має наміру відмовлятися від політики силового тиску.

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