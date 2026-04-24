Найближчими місяцями буде вкрай важко: українців в тилу попередили про найгірший сценарій

У найближчій перспективі Україна може зіткнутися з нестачею ракет-перехоплювачів, які використовуються для збивання російських балістичних цілей. За оцінками військових експертів, це може створити додаткові ризики для цивільного населення, адже ворог отримає більше можливостей для ударів по тилових регіонах.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі Радіо NV зазначив, що ситуація з американською військовою допомогою має неоднозначний характер. На його думку, вплив США на бойові дії на фронті нині суттєво зменшився, однак залишається критичним у сфері протиповітряної оборони.

“На фронті ми від Штатів взагалі не залежимо, а от в ППО – залежимо. Наше тилове ППО і, в першу чергу, перехоплення балістики – це виключно Patriot і специфічні ракети до них”, – наголосив експерт.

Він підкреслив, що проблеми з постачанням можуть бути пов’язані з виснаженням запасів, адже США вже використали значні обсяги ракет-перехоплювачів. “Вони вистріляли понад тисячу ракет до Patriot по "Шахедах" на Близькому Сході”, – зазначив Дикий, додавши, що такі рішення виглядають вкрай нераціональними.

За його словами, річне виробництво цих ракет у США становить приблизно 600 одиниць, тоді як за короткий період було витрачено фактично два річні обсяги. Це, на його думку, неминуче призводить до тимчасового дефіциту і затримок нових поставок.

“Зрозуміло, що нам тепер не світить у найближчі місяці, і цим, звичайно, росіяни будуть користуватися. Але це стосується нас з вами в тилу, у першу чергу”, – підсумував експерт.

